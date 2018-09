Tennis Ein Doppelturnier als Abschluss der Saison auf dem Tennisplatz

Fichtenberg / Ilona Weller

Bei Spätsommerwetter trug der Tennisclub Fichtenberg zum Saisonabschluss ein Doppelturnier mit neun Herren und fünf Damen aus. Die Doppelpartner wurden per Los ermittelt. Gespielt wurde in zwei Gruppen und nach dem Modus „Jeder gegen jeden“. Nach spannenden Spielen setzte sich im Finale das Doppel Harald Traub/Thomas Huber mit 9:1 gegen Anita Wagner/David Schütz durch. Platz 3 belegten Inge Mühleisen/Jens Pehlke. Bei den Zuschauern und den Teilnehmern kamen nicht nur die Matches auf dem Platz gut an, sondern auch die Köstlichkeiten vom Grill. Das Foto zeigt die Spieler mit „Grillmeister“ Wolfgang Wagner, dem TCF-Vorsitzenden Ulrich Weller und „Maskottchen“ Emma Steinle.