Querpass E-Doping im Schach geht unter die Haut

Ulm / Gerold Knehr

Erfolgsgier macht erfinderisch. Gerade auch im Sport, wo schon viele zu unerlaubten Mitteln gegriffen haben. Betrogen wird nicht nur durch die Einnahme unerlaubter Pillen und Substanzen. Es gibt auch das Phänomen des E-Dopings.

Beispielsweise im Radsport, wo vermeintlich tüftlige Daniel Düsen(an)triebs einen E-Motor in ihr Sportgerät einbauen. Dumm nur, wenn solch ein „gedopter“ Sportler stürzt, sein Rad auf dem Boden liegt – und es nicht aufhört, sich zu drehen.Aufnahmen solcher Phänomene kursieren im Internet.

Auch im Schach ist E-Doping ein Problem. Derzeit findet in Georgien die Schach-Olympiade statt. Am Start sind nicht nur Kopfakrobaten, sondern auch eine Anti-Betrugs-Einheit. Die besteht aus 18 (!) Frauen und Männern – und hat genug zu tun. Schon am Eingang wird jeder Spieler kontrolliert, Metalldetektoren sollen vor allem Handys aufspüren. Aufgefallen sind in der Vergangenheit vermeintlich schwerhörige Spieler, deren Hörgerät sich als Ohrhörer entpuppte, oder ein Spieler mit auffälligem Hut, der zahlreiche bessere Spieler schlug. Als er seine Kopfbedeckung absetzen musste, war die Siegerserie prompt zu Ende: Schach matt.

Das Regelwerk erlaubt der Anti-Betrugs-Einheit mittlerweile auch, die Spieler am Körper zu untersuchen. Bis auf die Unterhose ausziehen musste sich bislang noch keiner. Doch selbst eine solche Maßnahme garantiert noch keinen Erfolg. Denn die E-Doper fürs Gerhirn sind einfallsreich. Notfalls werden sie sich einen Chip unter die Haut pflanzen.