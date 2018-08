Deutschland Tour der Radprofis startet in Koblenz

Koblenz / dpa

Nach zehnjähriger Pause feiert die Deutschland Tour der Radprofis am Donnerstag ihr Comeback. Die erste Etappe führt über 157 Kilometer vom Deutschen Eck in Koblenz nach Bonn; sie dürfte den deutschen Topsprintern um Marcel Kittel, André Greipel und Pascal Ackermann eine Chance auf den Tagessieg bieten. Mit dem Waliser Geraint Thomas und dem Niederländer Tom Dumoulin gehen auch der Erste und Zweite der diesjährigen Tour de France bei der viertägigen Rundfahrt an den Start.