Hockey-WM Viertelfinale Deutschland gegen Belgien: Kein leichter Gegner

Bhubaneshwar / sid

Die deutschen Hockeyspieler treffen im Viertelfinale der WM in Indien auf Belgien. An Selbstbewusstsein mangelt es weder den deutschen noch den belgischen Hockeyspielern. „Wir wollen Welt­meister werden“, rief das Team von Bundestrainer Stefan Kermas als klares Ziel aus. Ähnlich klingen die Parolen aus Belgien. Beide Mannschaften müs­sen ihren Worten heute (12.15 Uhr/DAZN) Taten folgen lassen. „Belgien ist in seiner Gesamtheit eine starke Mannschaft“, sagte Kermas. „Das Risikomanagement wird entscheidend sein. Kontrollierter Spielaufbau oder schnelles Umschaltspiel mit gefährlichen Kontern.“ Und Mittelfeldmotor Mats Grambusch ergänzt: „Wir müssen diese technisch filigranen Jungs vor Aufgaben stellen. Es wird sich viel um die Defensive drehen.“