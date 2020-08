Mathias Brugger vom SSV Ulm 1846 geht als Favorit in die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten am kommenden Wochenende. Der 28-Jährige, der bei den nationalen Titelkämpfen in Vaterstetten bei München seinen ersten und zugleich letzten Wettkampf der Saison bestreitet, führt die Me...