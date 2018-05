Querpass Das Wunder von Jülich

Ulm / swp

Als Zweitliga-Achter direkt in die Bundesliga – wie geht das denn? Durch das Wunder von Jülich, über das sich so mancher vielleicht nur wundern kann.

Das sportliche Kuriosum spielt rund um die Tischtennisplatte: Traditionsklub TTC Jülich, einst Europacupsieger, hätte durch den drohenden Abstieg zwar noch gestoppt werden können, Trainer Miroslav Brodas Team sicherte sich aber just am letzten Spieltag den Klassenerhalt mit dem 6:3 gegen den TTC Frickenhausen. Und dann? Kleiner Ball, großes Herz und das nötige Kleingeld für die erste Liga: Per „Wildcard“ darf Jülich in der höchsten Klasse starten, der Ligaverband TTBL gab wie erwartet grünes Licht, nachdem die sieben besser platzierten Zweitligisten dankend abgewunken hatten.

Mit dem Jülicher Erstliga-Comeback kommt die TTBL ihrem großen Ziel näher: Die Bundesliga umfasste zuletzt zehn Vereine, nun elf. Zwölf aber soll Sollstärke werden. Wer nur den Kopf schütteln kann: Auch in anderen Sportarten sind „Wildcards“ für Nachrücker drin. Beispielsweise im Basketball. Als der FC Bayern 2011 den Aufstieg geschafft hatte, bekamen die Münchner als Zugabe gleich einen Europapokal-Platz dazu.

Schlag auf Schlag hat der TTC Jülich bereits Verstärkung geholt: Der Belgier Robin Devos, Nummer 113 der Weltrangliste, und U-21-Nationalspieler Dennis Klein, ein gebürtiger Ulmer, wurden verpflichtet. „Wir werden einige Gegner ärgern“, verspricht Coach Broda. Sicher! Welcher Bundesligist sieht schon gern gegen den Zweitliga-Achten schlecht aus?