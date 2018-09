Interview Das mit Abstand jüngste Team in der Verbandsliga

Untergröningen / Klaus Rieder

Der erste Spieltag der Untergröninger Damen I steht an. Wir sprachen mit Petra Henninger.

Welche personellen Veränderungen gibt es beim TSV?

Petra Henninger: Mit Amelie Fischer haben wir ein neues Gesicht im Team. Die mit zwölf Jahren jüngste Spielerin in der Damen-Verbandsliga hat einen großen Schritt nach vorne gemacht und sich einen Stammplatz erspielt, sie schlägt an Position 3 auf. Auf Position 4 spielt mit Miriam Kuhnle (15 Jahre) eine weitere Jugendspielerin. Das vordere Paarkreuz bilden weiter Laura Henninger und Nina Feil. Wir stellen das mit Abstand jüngste Team in der Liga und sind ausgeglichen besetzt – dafür gibt es aber keine Bonuspunkte. Wichtig ist, dass wir stabil spielen und möglichst jede Spielerin in jedem Spiel ihre Leistung zeigen kann. In der letzten Saison schwankte diese teilweise noch sehr.

Wo sehen Sie Untergröningen am Ende der Saison?

Die Liga ist mehr als ausgeglichen besetzt. Da wird es oftmals ausschlaggebend sein, ob die Mannschaften in Bestbesetzung antreten können. Klar ist, wir wollen die Klasse halten. Dafür ist Platz 7 erforderlich. Platz 8 geht in die Relegation, diese müssen wir dann nicht unbedingt spielen . . .

. . . wer sind die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt?

Es werden vermutlich eine Vielzahl der Mannschaften um den Klassenerhalt spielen. Von den TTR-Werten her, dem Ranking jeder Spielerin, sollte der Klassenerhalt machbar sein. Nur ist und bleibt es ein Spiel. Schon die ersten Partien zeigten die angesprochene Ausgeglichenheit in der Klasse, da schlug Amtzell den wesentlich stärker eingestuften DJK Sportbund Stuttgart klar mit 8:3.

Wen sehen Sie als Titelfavoriten?

Das auf dem Papier stärkste Team stellt der VfR Altenmünster, gefolgt vom DJK Sportbund Stuttgart und dem TTC Lützenhardt. Ob der Meister aus diesem Kreis kommt, wird sich zeigen.

Mit welchen Erwartungen geht es in das Spiel in Stuttgart?

Wir haben nichts zu verlieren. Letzte Saison konnten wir mit dem 7:7 einen wichtigen Punkt erkämpfen. Wenn es diesmal wieder so ausgeht – beschweren würden wir uns nicht. An Position eins wartet mit Anja Eichner eine der Spitzenspielerinnen der Liga. Gegen Alina Klöpfer auf Position zwei stehen die Chancen 50:50. Im hinteren Paarkreuz wartet mit Evdokia Yankova eine schnelle Materialspielerin und mit Irena Dujmovic eine junge Angriffsspielerin, beide keine leicht zu spielenden Gegnerinnen.