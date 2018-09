Feldhockey Blau-Weiß ist zu stark für den BHTC

Bietigheim-Bissingen / bz

Am Wochenende hatte der Bietigheimer HTC zwei Mannschaften aus Berlin zu Gast. Am Samstag den TuS Lichterfelde, am Sonntag den TC Blau-Weiss Berlin. Bei diesem Doppelspieltag konnte das Team von Trainer Can Yurtseven beim 2:2 gegen TuS Lichterfelde nur einen Punkt einholen. Die Begegnung mit dem TC Blau-Weiß Berlin ging 0:3 verloren.

Das 2:2 gegen TuS Lichterfelde fühlte sich wie ein Sieg an. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt hatten in jedem Viertel den besseren Start und führten bereits in der dritten Minute durch Julia Ullrich mit 1:0. Nach diesem schnellen Treffer erholte sich der BHTC und besann sich auf seine Aufgaben und löste diese mit mehr Sicherheit. Das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener mit mehreren Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams standen in der Defensive sicher. So blieb es zur Halbzeit beim 0:1. Nach der Halbzeit agierten die Gastgeberinnen mutiger und glichen durch ein schönes Solo im Kreis der Gäste in der 36. Minute durch Greta Meissner zum 1:1 aus. Der Ausgleich hielt jedoch nicht lange, denn Sophie Ullrich traf in der 45. Minute zum 2:1. Das Team von Can Yurtseven kämpfte sich erneut zurück und war am 2:2 dran.

Die Jüngste erzielt den Ausgleich

Doch erst vier Minuten vor Schluss holte Ines Wanner eine Ecke für den BHTC heraus. Dina Fili, die jüngste im Team, konnte die etwas verunglückte Ecke im Tor der Berlinerinnen zum 2:2 unterbringen. Nun waren die Gastgeberinnen mit Aufwind im Spiel, konnten aber trotz Überzahl, da Berlin 2 grüne Karten bekommen hatte, die Situation nicht nutzen und so blieb es letztendlich beim glücklichen Punktgewinn.

Am Sonntag stand dann die Begegnung gegen den TC Blau-weiß an, am Vortag Eintracht Frankfurt mit 5:1 besiegt hatte. Von Beginn an setzten die Berlinerinnen den BHTC unter Druck. Wieder gerieten die Gastgeberinnen in der siebten Minute durch Kyra Angerer in Rückstand. Erst nach einigen Minuten konnte sich der BHTC aus dem Druck befreien und spielte nun besser mit. Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. In der 27. Minute erhöhte Berlin auf 2:0 durch eine Ecke. Dies war auch zugleich der Halbzeitstand.

Auch in der zweiten Halbzeit bestimmten die Gäste das Spiel. Zwar hatten sich die Bietigheimerinnen vorgenommen schnell den Anschluss zu bekommen, doch machten die Blau-Weißen wenige Fehler und ließen kaum etwas zu.

Überzahl wird nicht genutzt

Annika Dittmer bekam kurz nach Wiederanpfiff eine gelbe Karte und musste für zehn Minuten vom Platz. Auch diesmal schaffte es der BHTC nicht die Überzahl zu nutzen. Spätestens mit dem 3:0 durch Dittmer war die Partie entschieden. „Das Ergebnis geht in Ordnung, weil Blau-Weiß mehr Chancen hatte als wir. Wir sind noch weit davon entfernt, ein Doppelwochenende auf hohem Niveau durchhalten zu können“, meinte Can Yurtseven. Der BHTC belegt mit einem Punkt nun Platz sechs der Zweiten Bundesliga Süd.