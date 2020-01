Bei den Australian Open der Tennisprofis werden am Dienstag in Melbourne die ersten Halbfinalisten ermittelt. Der Schweizer Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Roger Federer tritt gegen den Überraschungs-Viertelfinalisten Tennys Sandgren aus den USA an (nicht vor 04.30 Uhr MEZ/Eurosport). Der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic trifft in seinem Viertelfinale auf den Kanadier Milos Raonic (09.00 Uhr MEZ).

Bei den Damen stehen sich die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien und die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien gegenüber. Zudem spielen die Amerikanerin Sofia Kenin und die Tunesierin Ons Jabeur um ihr Halbfinal-Debüt bei einem Grand-Slam-Turnier. Alexander Zverev ist erst am Mittwoch gegen den Schweizer Stan Wawrinka dran.