Kunstturnen Auftakt nach Maß für Alexander Kunz und den TSV Pfuhl

Pfuhl / lv

Mit einem deutlichen 57:13 gegen den TSV Buttenwiesen starteten die Turner des TSV Pfuhl in die neue Saison der 2.Bundesliga Süd. Der TSV Pfuhl ging bereits nach dem zweiten Gerät deutlich in Führung und baute diese kontinuierlich aus.

„Der erste Wettkampf ist immer etwas Besonders. Erst danach weiß man wo man steht. Wir haben nervös begonnen aber haben dann eine gute Leistung gezeigt und den Wettkampf klar kontrolliert“, freute sich Cheftrainer Zaksauskas über den Auftakterfolg seiner Mannschaft.

Beide Mannschaften hatten kurzfristige Verletzungen ihrer Mehrkämpfer zu kompensieren. Bei den Pfuhlern traf es Tomas Kuzmickas (Knöchelverletzung). Er konnte nicht an allen Geräten eingesetzt werden. Für ihn rückte Alexander Kunz nach. Der erst 15-Jährige präsentierte unbeeindruckt an drei Geräten seine Übungen und holte zwei Scorepunkte für sein Team – ein Einstand nach Maß.

Am Boden zeigten die Neu-Ulmer noch einige Nervositätsfehler, welche sie aber ab dem Pauschenpferd abstellen konnten. Dem knappen 4:0 folgte am Pauschenpferd ein 14:0 und an den Ringen ein 15:0. Somit ging der TSV mit einem 33:0 in die Pause.

Beim Sprung riskierten die Gastgeber viel und verloren die Gerätewertung. Am Barren und am Reck zeigten sich die Neu-Ulmer wieder wie gewohnt und konnten den Wettkampf letzlich deutlich mit 57 zu 13 gewinnen.

„Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Besonders freut mich, dass Alexander Kunz und Nils Greber ihren ersten Einsatz mit Bravour absolviert haben“, lautet das Fazit von Cheftrainer Zaksauskas.