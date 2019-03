Leichtathletik Alina Reh: Bestzeit um vier Sekunden gesteigert

Glasgow / swp

Platz vier, der undankbare. Doch schon wenige Sekunden nach dem Zieleinlauf bei der Hallen-EM in Glasgow (Schottland) hatte Alina Reh vom SSV Ulm 1846 ihr Lächeln wieder gefunden. Schließlich war Platz vier im mit Abstand schnellsten 3000-Meter-Finale in der Geschichte von Hallen-Europameisterschaften ein persönlicher Triumph für die Laichingerin: Mit 8:39,45 Minuten steigerte die 21-Jährige ihre gerade mal zwei Wochen alte Bestmarke noch einmal um beachtliche vier Sekunden. Silber ging an Konstanze Klosterhalfen vom TSV Bayer 04 Leverkusen, die die 3000 Meter in 8:34,06 Minuten lief.

Um die Zeit einzuordnen: Bei allen vorangegangenen Hallen-Europameisterschaften hätte Alina Rehs Richtwert mindestens zu Silber gereicht, nur einmal (2017 in Belgrad) nicht zu Gold. Bis zum vergangenen Jahr wäre ihre Zeit sogar gleichbedeutend mit einem deutschen Rekord gewesen. „Klar ist es immer ein wenig enttäuschend, Vierte zu werden. Auf der anderen Seite sind 8:39 Minuten eine tolle Basis für die 10 000 Meter im Sommer. Einfach eine richtig gute Zeit für mich“, sagte Alina Reh nach dem bisher schnellsten 3000-Meter-Lauf ihrer Karriere.

Das Rennen um Bronze entschied Melissa Courtney in Glasgow in 8:38,22 Minuten für sich. Als Vierte Reh ließ hochdekorierte Läuferinnen wie Karoline Grovdal (Norwegen; 8:52,12 min), Maureen Koster (Niederlande; 8:56,22 min) und Elish McColgan (Großbritannien; 8:59,71 min) klar hinter sich.

Zwei Läuferinnen bewiesen im Finale von Glasgow, dass sie in Europa noch ein Stück besser sind als der Rest: Konstanze Klosterhalfen verschärfte bei Rennhälfte das Tempo, nur Titelverteidigerin und Lokalmatadorin Laura Muir war schneller. In 8:30,61 Minuten setzte sich Muir am Ende recht deutlich vor der Leverkusenerin (8:34,06 min) durch.