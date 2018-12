Interview „Auf den Start ins Neue Jahr kommt es an“

Biberach / Helen Weible

Für den Tennis-Bundestrainer Jens Gerlach sind die Deutschen Meisterschaften in Biberach eine ideale Gelegenheit, um potenzielle Fed-Cup-Spielerinnen zu beobachten. Anna-Lena Friedsam, die beim Erstrundenduell in Minsk erstmals aufgestellt war, feiert nach langer Verletzungspause in Biberach ihr Comeback.

Welchen Eindruck haben Sie bislang von Anna-Lena Friedsam?

Jens Gerlach: Das Wichtigste ist für sie, dass die Schulter hält. Es war ein guter Start für sie. Auf das erste Match, das nicht zu lange ging, kann sie aufbauen. Sie ist froh über jedes Spiel, das sie bekommt.

Gibt es dieses Jahr Spielerinnen, die sie besonders interessieren?

Gerlach: Ich hab keinen speziellen Fokus. Ich schaue mir alle Matches an. Hier gibt es eine schöne Mischung aus Nachwuchsspielerinnen und älteren Spielerinnen, die schon länger dabei sind – wie etwa Anna Zaja.

Erzählen Sie von in Ihrem ersten Jahr als Fed-Cup-Kapitän.

Die Mädels haben mir einen super Start beschert. Der Sieg gegen Weißrussland war ein klasse Einstand. Auch die Partie gegen Tschechien war gut, obwohl wir sie verloren haben. Ich habe eine angenehme Woche erlebt. Die Tschechinnen sind stark, das mussten wir akzeptieren. Ich bin überzeugt, dass Angelique Kerber und Julia Görges in ihren Matches alles gegeben haben. Vor allem Petra Kvitova hat an dem Wochenende sensationell gespielt. Beim Länderkampf sind die Dinge eben so, wie sie sind.

Sie scheinen sich sehr gut mit den Spielerinnen zu verstehen ...

Die Eins-zu-Eins-Arbeit, die Zusammenarbeit in den Verbänden und das Kennenlernen verschiedener Mentalitäten hat mich als Coach geformt. Ich würde mich als bodenständigen Menschen bezeichnen. Und damit bin ich bislang gut gefahren.

Im Februar geht’s wieder gegen Weißrussland. Wie weit sind Ihre Pläne gediehen?

Ich bin gerade dabei, mir eine Aufstellung zu überlegen. Mit Weißrussland haben wir als Mannschaft ja eine schöne Erfahrung gemacht. Die Weißrussinnen haben eine sehr junge Mannschaft, die in diesem Jahr einen Schritt nach vorne gemacht hat. Aryna Sabalenka steht inzwischen an 13 der Weltrangliste. Alik­sandra Sas­novich gehört zu den Top 30. Die erfahrene Victoria Azarenka steht „nur“ auf Platz 51. Sie hat aber in ihrer Karriere schon mehrfach bewiesen, wozu sie fähig ist. Darum ist es erneut eine knackige Aufgabe.

Wie haben Sie dieses erfolgreiche Tennis-Jahr 2018 erlebt?

Es war ein sehr erfreuliches Jahr. Ich sehe das Erreichen des Fed­-Cup-Halbfinales sehr positiv. Nach einem richtig guten Start ins Jahr folgte eine sensationelle Rasensaison für Angelique Kerber und Julia Görges. Tatjana Maria gewann das Turnier auf Mallorca. Andrea Petkovic ist aus meiner Sicht wieder viel stabiler geworden. Laura Siegemund legte ein gelungenes Comeback hin und steht nach ihrer Verletzung immerhin wieder an 115.

Empfiehlt sich die Metzingerin für einen Einsatz im Fed-Cup-Team?

Als Kapitän will man immer aus dem Vollen schöpfen können. Die nächste Partie ist bereits in zwei Monaten. Ich mache mir viele Gedanken und es kommen hoffentlich alle ohne Verletzung durch die Vorbereitung. Auch der Start in Australien wird extrem wichtig sein. Alle sollten etwas für ihr Selbstvertrauen tun.

Soll Biberach weiterhin Austragungs­ort der nationalen

Titelkämpfe bleiben?

Ich komme ja aus dem Schwabenland und hier herrscht eine sehr persönliche, gemütliche Atmosphäre. Ich kenne viele Leute und würde mich freuen, wenn es so bleibt.

Am Termin sollte man auch nicht rütteln, um eventuell bekanntere Spieler anzulocken?

Der Rahmen hier bei den nationalen Meisterschaften, jungen Spielern ein Sprungbrett zu bieten, der ist genau der richtige. Wenn man sich die Siegerliste anschaut, dann haben alle wichtigen Spieler hier einmal gespielt. Ob man es zur Vorbereitung nutzt oder einfach nur für Spielpraxis, wie manche Arrivierten – das macht den Charme aus.