Doch kann der VfB seinen Topstürmer im Winter halten? Im Falle eines Abgangs von Guirassy könnte viel Geld in die schwäbischen Kassen fließen, meint zumindest eine VfB-Legende.

Guirassy: Vertrag des VfB-Stürmers läuft noch bis 2026

Der VfB Stuttgart hatte für Guirassy im Sommer die Kaufoption in Höhe von neun Millionen Euro gezogen. Gleichzeitig bestand jedoch immer die Gefahr, dass der begehrte Angreifer die Schwaben für festgeschriebene 15 Millionen noch vor Saisonstart wieder verlässt. Nach dem Verstreichen der Ausstiegsklausel stand dann am Ende der Transferperiode fest: Guirassy bleibt in Stuttgart. Sollte der Stürmer den Fußball-Bundesligisten vor Ablauf seines noch bis zum 30. Juni 2026 gültigen Vertrags verlassen wollen, wäre die Ablösesumme wieder frei verhandelbar.

VfB: Ex-Sportdirektor Dutt hält Rekordablöse für möglich

Dass genau dieses Szenario eintritt, glaubt zumindest Robin Dutt. Laut der „Bild“-Zeitung ließ der ehemalige VfB-Sportvorstand verlauten: „Kann er diese Leistung die ganze Saison abrufen, wird er nicht zu halten sein.“ Dann würde „aber eine Rekordablöse für den VfB möglich werden.“

Laut Transfermarkt.de liegt Guirassys Marktwert (Stand 21. September) bei 14 Millionen Euro. Angesichts seiner aktuellen Topform dürfte sein Wert allerdings weiter steigen. Bisheriger Rekordtransfer der Schwaben ist Benjamin Pavard. Der Franzose wechselte vor vier Jahren für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München.

Karlheinz Förster: „Guirassy-Wechsel wird sehr teuer“

In der Vergangenheit zeigten mehrere englische Erstligisten Interesse am VfB-Stürmer. Sollte Guirassy auch im weiteren Verlauf der Hinrunde an seine zuletzt starken Leistungen anknüpfen, könnten sogar schon im Winter Angebote reinflattern. VfB-Legende Karlheinz Förster hofft, dass der VfB seinen besten Torjäger halten kann. „Je länger er bleibt, desto besser“, sagte der ehemalige VfB-Profi. Sollte der 27-jährige Stürmer aber gehen, vor allem im Januar, dann „wird es sehr teuer“, meint Förster.