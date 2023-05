Mehr Spannung geht wohl nicht! Am kommenden Wochenende wird der letzte Spieltag der Saison in der 1. Bundesliga ausgetragen. Wie schon in der vergangenen Spielzeit stellt sich wieder die Frage: Schafft der VfB Stuttgart den Klassenerhalt? Noch ist ungewiss, welcher Verein neben Hertha BSC in die 2. Bundesliga absteigen muss. Zudem wird noch der Relegations-Teilnehmer gesucht. Das Team des VfB Stuttgart mit Trainer Sebastian Hoeneß hat die Entscheidung im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag selbst in die Hand.

Das sind die möglichen Szenarien für den VfB Stuttgart.

Bleibt der VfB in der Bundesliga? Die Ausgangslage am 34. Spieltag

Als Tabellen-15. haben die Stuttgarter (15./32/44:56) die bessere Ausgangssituation als der FC Schalke 04 (17./31 Punkte/33:67 Tore) und der VfL Bochum (16./32/37:72). Auch der FC Augsburg (14./34/42:61) muss noch zittern.

Diese Konstellationen sind für den VfB Stuttgart möglich

Der VfB Stuttgart ...

... rettet sich mit einem Sieg.

... rettet sich mit einem Unentschieden, wenn Schalke und Bochum nicht gewinnen.

... rettet sich bei einer Niederlage, wenn Schalke nicht gewinnt und Bochum verliert.

... muss bei einem Unentschieden in die Relegation, wenn Schalke gewinnt und Bochum höchstens unentschieden spielt.

... muss bei einer Niederlage in die Relegation, wenn Schalke gewinnt und Bochum verliert oder wenn Schalke nicht gewinnt und Bochum mindestens einen Punkt holt.

Szenarien, in denen die um 22 und 23 Treffer bessere Tordifferenz im Vergleich zum FC Schalke 04 und VfL Bochum verspielt wird, sind hier nicht genannt.