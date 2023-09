Die Gerüchte um Serhou Guirassy reißen nicht ab! Der Stürmer hat dem VfB Stuttgart mit zehn Toren aus fünf Spielen einen tollen Saisonstart in der Bundesliga beschert. Kein Wunder, dass diese Quote Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen weckt. Doch was sagt Guirassy selbst? Bleibt er beim VfB Stuttgart, geht er nach der Saison oder verlässt er den Verein mit dem Brustring bereits in der Winterpause?

Guirassy: „Im Fußball ist es schwierig, etwas zu versprechen“

„Mein Ziel ist es derzeit, die Saison mit dem VfB zu beenden“, sagte Guirassy der Online-Ausgabe von „Bild“. Auf die Frage, ob er den Fans versprechen könne, über den Winter hinaus beim VfB zu spielen, antwortete er allerdings: „Im Fußball ist es schwierig, etwas zu versprechen.“ Medienberichten zufolge kann der Nationalspieler Guineas den VfB für rund 20 Millionen Euro im Sommer 2024 verlassen. Er führt nach fünf Spieltagen die Torschützenliste mit zehn Treffern an und ist nach eigenen Angaben „in der Form meines Lebens“.

Premier League oder doch weiter beim VfB Stuttgart?

Dass er im Sommer in Stuttgart blieb und trotz Angebote aus England nicht dorthin wechselte, erklärte Guirassy so: „Wir haben ein gutes Team, einen guten Trainer und unglaubliche Fans. Dazu fühlen wir uns als Familie in Stuttgart sehr wohl. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, beim VfB zu bleiben.“

Er müsse nicht unbedingt eines Tages in der Premier League in England spielen, sagte er weiter. Es sei nicht direkt ein Traum. „Aber wenn es irgendwann die Option gibt, in die Premier League zu wechseln, warum nicht? Es ist aber auch nicht so, dass ich täglich davon träume.“

Guirassy spielt mit dem VfB gegen Köln

Am Samstag trifft Guirassy in der Bundesliga auf seinen Ex-Klub 1. FC Köln, bei dem ihm der Durchbruch von 2016 bis 2019 nicht gelungen war. "Ich war jung, oft verletzt. Außerdem hatte ich große Konkurrenz: Jhon Cordoba, Simon Terodde, Simon Zoller, Anthony Modeste", zählte Guirassy auf. Nach Umwegen über Amiens und Rennes in Frankreich blüht er nun in Stuttgart auf.