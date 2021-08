In der Großfamilie Matarazzo hat Fußball schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Der kleine Pellegrino jagte in New Jersey im Garten der Eltern mit seinen Brüdern und Cousins der Kugel hinterher. Der Vater war und ist noch immer Fan des SSC Neapel – und alle Kinder wollten wie Diego Maradona ...