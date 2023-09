VfB Stuttgart ist stark in die Bundesliga-Saison 2023/24 gestartet. Mit neun Punkten stehen die Schwaben nach vier Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz. Im Vorfeld zum 3:1-Auswärtssieg gegen Mainz gab es für die VfB-Anhänger allerdings eine bittere Nachricht: Nachdem sich Stürmer Serhou Guirassy mit Guinea und Silas mit Kongo für den Afrika-Cup qualifiziert haben, steht fest, dass beide Spieler Anfang 2024 nicht zur Verfügung stehen werden. Besonders bitter für die Stuttgarter, denn Derist stark in die Bundesliga-Saison 2023/24 gestartet. Mit neun Punkten stehen die Schwaben nach vier Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz. Im Vorfeld zum 3:1-Auswärtssieg gegen Mainz gab es für die VfB-Anhänger allerdings eine: Nachdem sich Stürmermit Guinea undmit Kongo für den Afrika-Cup qualifiziert haben, steht fest, dass beide Spieler Anfang 2024 nicht zur Verfügung stehen werden. Besonders bitter für die Stuttgarter, denn mit acht Toren aus vier Spielen ist gerade Guirassy die Lebensversicherung für den VfB

Doch für wie viele Spiele werden die beiden Leistungsträger ausfallen?

Guirassy und Silas: Wie lange werden sie dem VfB fehlen?

Der 34. Afrika Cup wird im kommenden Jahr vom 13. Januar bis zum 11. Februar ausgertragen. Die Fußball-Bundesliga startet am 13. Januar 2024 ins neue Fußball-Jahr, wodurch Guirassy und Silas bis zu fünf Liga-Spiele verpassen könnten. Dies ist jedoch abhängig davon, wie weit die jeweiligen Nationalteams im Turnier kommen. Falls Guinea oder Kongo tatsächlich ins Finale einziehen, könnten sogar sechs Bundesligaspiele verpasst werden, da die Spieler im Nachgang an Finale auch eine kleine Pause benötigen. Zudem: Das DFB-Viertelfinale fällt ebenso in den Zeitraum des nächstjährigen Afrika-Cups.

Serhou Guirassy: „Ich bin in der Form meines Lebens.“

Serhou Guirassy schrieb gegen Mainz mit seinen Saisontoren sechs, sieben, und acht Bundesliga-Geschichte. Der VfB-Stürmer ist der erste Bundesliga-Spieler mit acht Toren nach vier Spieltagen seit 56 Jahren. „Ich denke, ich bin in der Form meines Lebens. Ich hoffe, dass das so weitergeht“, sagte der 27 Jahre alte Nationalspieler Guineas. Acht Tore in den ersten vier Bundesliga-Spielen: So einen Start schaffte kein Robert Lewandowski, kein Harry Kane und auch kein Gerd Müller. Sondern nur der Gladbacher Peter Meyer, der 1967/1968 zum Auftakt sogar noch einen Treffer mehr erzielt hatte. Stuttgarts Poker, Guirassy im Sommer trotz lukrativer Angebote aus England zu halten, zahlt sich voll aus. Denn der Stürmer weist nicht nur persönlich eine Spitzenbilanz auf, sondern hat dem VfB auch neun Punkte beschert.

Wie kann der VfB Guirassy ersetzen?

Umso bitterer nun die Nachricht für den VfB, dass ihr absoluter Torgarant Guirassy für einige Saisonspiele fehlen wird. Eins zu eins ersetzen werden ihn die Schwaben zwar nicht können, der Kader ist allerdings breit aufgestellt. Mit Deniz Undav könnte der Guirassy-Backup Anfang 2024 ganz wichtig werden. Nach einer überstandenen Verletzung stand der ehemalige Brighton-Spieler gegen Mainz erstmals in einem Bundesligaspiel für den VfB auf dem Platz – wenn auch nur in de Schlussphase. Auch wenn Undav nicht der exakt gleiche Spielertyp wie Guirassy ist, ähnelt er dem aktuellen Toptorjäger der Bundesliga schon etwas: Der 27-jährige Stürmer ist trotz seiner Körpergröße von 1,79 Meter sehr kopfballstark, verfügt über eine gute Physis und einen präzisen Abschluss.