Der VfB Stuttgart ist stark in die Bundesliga-Saison 2023/24 gestartet. Mit sechs Punkten stehen die Schwaben nach drei Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz. Eine schöne Momentaufnahme, denn abgerechnet wird bekanntlich erst am 34. Spieltag. Am kommenden Samstag kann der VfB in Mainz den ersten Auswärtssieg feiern. Im Vorfeld der Partie gab es für die VfB-Anhänger allerdings eine bittere Nachricht: Nachdem sich Stürmer Serhou Guirassy mit Guinea und Silas mit Kongo für den Afrika-Cup qualifiziert haben, steht fest, dass beide Spieler Anfang 2024 nicht zur Verfügung stehen werden.

Doch für wie viele Spiele werden die beiden Leistungsträger ausfallen?

Guirassy und Silas: Wie lange werden sie fehlen?

Der 34. Afrika Cup wird im kommenden Jahr vom 13. Januar bis zum 11. Februar ausgertragen. Die Fußball-Bundesliga startet am 13. Januar 2024 ins neue Fußball-Jahr, wodurch Guirassy und Silas bis zu fünf Liga-Spiele verpassen könnten. Dies ist jedoch abhängig davon, wie weit die jeweiligen Nationalteams im Turnier kommen. Falls Guinea oder Kongo tatsächlich ins Finale einziehen, könnten sogar sechs Bundesligaspiele verpasst werden, da die Spieler im Nachgang an Finale auch eine kleine Pause benötigen. Zudem: Das DFB-Viertelfinale fällt ebenso in den Zeitraum des nächstjährigen Afrika-Cups.

VfB: Jeong wird gegen Mainz fehlen

VfB Stuttgarts Offensivmann Woo-yeong Jeong ist mit Südkorea nach zwei Testpartien gegen Wales und Saudi-Arabien noch bei den Asienspielen in China im Einsatz. Die Gruppenphase findet vom 19. bis 24. September statt. Der 23-Jährige verpasst dadurch mindestens die kommenden beiden Liga-Partien des VfB beim FSV Mainz 05 (16. September) und gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 (22. September).

VfB Stuttgart: Undav steht gegen Mainz im Kader

Für Fans des VfB Stuttgart gibt es allerdings auch gute Personalnachrichten: Der im Sommer vom englischen Club Brighton & Hove Albion ausgeliehene Deniz Undav steht aller Voraussicht nach erstmals im Kader des VfB. Der Stürmer war nach einem Teilriss des Außenbandes im Knie ausgefallen.