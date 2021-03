Nichts wie weg hier. Am Ende verließen Spieler des FC Schalke 04 fast schon fluchtartig das Feld der Mercedes-Benz-Arena. Sie hatten wieder mal den Kürzeren gezogen in einem Bundesligaspiel. Erneut sogar deutlich. Mit 1:5 verlor der Revierklub am Samstagnachmittag beim VfB Stuttgart und bleibt dam...