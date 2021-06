Schnelles Urteil in der Causa Silas. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Stürmer Silas Katompa Mvumpa vom VfB Stuttgart wegen unsportlichen Verhaltens für drei Monate gesperrt. Zudem muss der Kongolese eine Geldstrafe in Höhe von 30 000 Euro zahlen, wie der Verband am Freitag...