Enzo Millot hat einstecken müssen. Schläge, Tritte und auch der Ball trafen ihn an empfindlicher Stelle. Mehrfach krümmte sich der 20-jährige Franzose vor Schmerzen am Boden. Doch er stand immer wieder auf, lief unbeirrt weiter und stürzte sich in den nächsten Zweikampf. Manchmal war es sogar ...