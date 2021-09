Für Wataru Endo muss sich das wie ein Kurzstreckenflug angefühlt haben. Knapp 4500 Kilometer sind es von Al-Rayyan in Katar, wo er mit der japanischen Nationalmannschaft pandemiebedingt noch am Dienstag in der WM-Qualifikation gegen China (1:0) gespielt hat, bis Stuttgart – Luftlinie. Von Tokio ...