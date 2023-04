So schnell kann es gehen. Vor zehn Tagen noch schien die Welt unterzugehen beim VfB Stuttgart. Nun, nach dem Trainerwechsel und zwei Siegen (im Pokal beim 1. FC Nürnberg, in der Liga beim VfL Bochum) sowie etwas Losglück im Pokal ist die Zuversicht wieder da. Am Ende dieser eigentlich einmal mehr ...