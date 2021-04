Wenn der VfB an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund empfängt, kommen Erinnerungen an den fulminanten 5:1-Erfolg der Stuttgarter aus dem Hinspiel hoch. Mit dem Kantersieg in Westfalen setzte die Matarazzo-Elf ihr Glanzlicht der bisherigen Saison. Denn die Schlagzeilen in Fußball-Deutsc...