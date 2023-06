Die U21 Fußball-Europameisterschaft 2023 beginnt am 21. Juni. 16 Teams spielen in Georgien und Rumänien um den Titel des U21-Europameisters - und um das Ticket für Olympia 2024. Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel auf Israel. Wann findet das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft statt?

In diesem Artikel findet ihr alles Wichtige rund um den Spielplan der deutschen U21-Nationalmannschaft, den deutschen Kader und die Übertragung der Fußball-Europameisterschaft 2023.

Spielplan und Termine der U21 EM 2023: Wann spielt Deutschland?

Deutschland hat zuletzt dreimal in Serie das Finale erreicht und die Turniere 2017 und 2021 gewonnen. Dennoch reist das Team nicht als Top-Favorit zur EM. Die Olympia-Qualifikation ist das Minimalziel. Erster Gegner ist am Donnerstag Israel, gegen das sich Deutschland in der Qualifikation zweimal knapp durchsetzte. Anschließend geht es gegen Tschechien und EM-Mitfavorit England. Das Auftaktspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft findet am 22. Juni statt. Die Partie in Gruppe C wird um 18:00 Uhr angepfiffen.

Alle Gruppenspiele von Deutschland bei der U21 EM in der Übersicht:

Deutschland gegen Israel: Donnerstag, 22.6.2023, 18:00 Uhr

gegen Israel: Donnerstag, 22.6.2023, 18:00 Uhr Tschechien gegen Deutschland : Sonntag, 25.06.2023, 18:00 Uhr

: Sonntag, 25.06.2023, 18:00 Uhr England gegen Deutschland: Mittwoch, 28.06.2023, 18:00 Uhr

Deutscher U21 EM-Kader: Diese Spieler sind dabei

Am 22. Juni steigt auch die deutsche U21-Nationalmannschaft in das EM-Turnier ein. Doch welche Spieler stehen überhaupt im DFB-Aufgebot? Florian Wirtz und Jamal Musiala sowie Innenverteidiger Malick Thiaw, die alle zum Team von Bundestrainer Hansi Flick gehören, werden von Deutschland für die U21-EM nicht berücksichtigt. Ansgar Knauff fehlt verletzungsbedingt.

Die Informationen zum deutschen WM-Kader im Überblick.

Tor

Noah Atubulu - SC Freiburg

Christian Früchtl - Austria Wien

Nico Mantl - Aalborg BK

Abwehr

Maximilian Bauer - FC Augsburg

Yann-Aurel Bisseck - Aarhus GF

Marton Dardai - Hertha BSC

Kilian Fischer - VfL Wolfsburg

Henning Matriciani - Schalke 04

Luca Netz - Borussia Mönchengladbach

Tan-Kenneth Schmidt - SC Freiburg

Josha Vagnoman - VfB Stuttgart

Mittelfeld/Angriff

Faride Alidou - Eintracht Frankfurt

Denis Huseinbasic - 1. FC Köln

Yannik Keitel - SC Freiburg

Finn Ole Becker - TSG Hoffenheim

Tom Krauß - Schalke 04

Eric Martel - 1. FC Köln

Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund

Jessic Ngankam - Hertha BSC

Kevin Schade - Brentford FC

Angelo Stiller - TSG Hoffenheim

Nelson Weiper - Mainz 05

Noah Weißhaupt - SC Freiburg

Übertragung der U21 EM 2023: Welcher Sender zeigt die Spiele live?

Die Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft sind im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. ProSieben Maxx, „ran.de“ und Joyn zeigen alle weiteren Begegnungen des Turniers live.

Bei den deutschen Spielen werden wie gewohnt Europameister Markus Babbel und der ehemalige DFB-Keeper Rene Adler als Experten auftreten. Neu im Team ist die ehemalige Bundesliga- und Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast. Alle Spiele der deutschen Junioren-Nationalmannschaft werden live auf dem Hauptsender übertragen. Sat.1 wird somit die Gruppenspiele des Titelverteidigers gegen Israel (22. Juni), Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni) sowie mögliche K.o.-Spiele übertragen.

TV-Experte Markus Babbel und Moderator Matthias Opdenhövel berichten für Sat.1 bei den Übertragungen der U21 EM 2023.

© Foto: Jörg Halisch/dpa

Matthias Stach und Uwe Morawe werden die deutschen Partien kommentieren, Matthias Opdenhövel ist als Moderator im Einsatz. Alle weiteren Spiele der EM können auf dem Spartensender ProSieben MAXX und im Internet auf ran.de angesehen werden.

Wie qualifiziert sich die deutsche U21 für Olympia?

Neben dem Olympia-Gastgeberland Frankreich qualifizieren sich drei weitere Teams für die Spiele 2024 in Paris. England wird nicht gesondert teilnehmen, da bei Olympia ein Team aus Großbritannien antreten wird. Sollten weder England noch Frankreich das Halbfinale erreichen, wird es ein Playoff-Match zwischen den beiden Verlierern der Halbfinals geben. Falls sowohl Frankreich als auch England das Halbfinale erreichen, findet das Playoff zwischen den beiden besten Verlierern der Viertelfinals statt. Diese werden anhand ihrer Leistungen in der Gruppenphase ermittelt.

Die Spielorte von Deutschland bei der U21 EM 2023

Die Vorrunden-Partien der deutschen Mannschaft finden in Georgien statt. Der Auftakt gegen Israel erfolgt in Kutaissi, der drittgrößten Stadt des Landes. Die restlichen Vorrunden-Spiele werden in Batumi am Schwarzen Meer ausgetragen, wo sich auch das Quartier des deutschen Teams befindet. Im Viertelfinale könnte es nach Tiflis, der Hauptstadt, gehen, und ein mögliches Olympia-Playoff würde in der rumänischen Hauptstadt Bukarest stattfinden.