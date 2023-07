01.07.2023, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Heute geht es für die Fahrer weiter im Baskenland nach San Sebastián. Der zweite Tag wird für die Fahrer auch wieder eine enorme Herausforderung im hügeligem Gefilde Nordspaniens. Wie gestern warten gleich fünf Bergwertungen für die Fahrer. Der Kampf um das gepunktete Bergtrikot nimmt weiter Fahrt auf. Die erste Etappe startet in Vitoria-Gasteiz und endet in San Sebastián Die Tour de France 2023 ist für Radsport-Fans das Highlight des Jahres. Am Samstag, den, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit derinHeute geht es für die Fahrer weiter im Baskenland nach San Sebastián. Der zweite Tag wird für die Fahrer auch wieder eine enorme Herausforderung im hügeligem Gefilde Nordspaniens. Wie gestern warten gleich fünf Bergwertungen für die Fahrer. Der Kampf um das gepunktete Bergtrikot nimmt weiter Fahrt auf. Diestartet inund endet in

Start und Strecke der 2. Etappe der Tour de France

Nachdem die Fahrer bereits das anspruchsvolle Profil des vorherigen Tages bewältigt haben, erwartet sie auch am zweiten Tag in Nordspanien eine echte Herausforderung. Die Strecke verläuft über beeindruckende 209 Kilometer von Vitoria aus durch das anspruchsvolle Baskenland bis zur Küstenstadt Saint-Sébastien (San Sebastián). Fahrer mit Erfahrung kennen das Profil von der Baskenland-Rundfahrt, während viele weniger ortskundige Profis dieses Rennen aufgrund des äußerst anspruchsvollen Terrains gerne meiden. Es gibt ständige Auf- und Abstiege ohne wirkliche Verschnaufpause. Ein Spezialist für Klassiker-Rennen könnte die Chance nutzen, um 16 Kilometer vor dem Ziel den letzten herausfordernden Anstieg auf den Jaizkibel (8 km mit durchschnittlich 5,3 Prozent Steigung) für einen entscheidenden Angriff zu nutzen.

Die Fakten zur Etappe von Vitoria-Gateiz nach San Sebastián

Etappenstart: 12:15 Uhr in Vitoria-Gateiz

Scharfer Start: 12:25 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:05 Uhr in Bilbao

Länge: 209 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 70

Maximale Bergpunkte: Max. 11

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.