01.07.2023, startet das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Anstelle eines Prologs beginnt die erste Etappe in diesem Jahr im hügeligem Gefilde Nordspaniens mit gleich fünf Bergwertungen für die Fahrer. Der Kampf um das gepunktete Bergtrikot nimmt direkt Fahrt auf. Die erste Etappe startet und endet in Bilbao. Die Tour de France 2023 ist für Radsport-Fans das Highlight des Jahres. Am Samstag, den, startet das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit derinAnstelle eines Prologs beginnt die erste Etappe in diesem Jahr im hügeligem Gefilde Nordspaniens mit gleich fünf Bergwertungen für die Fahrer. Der Kampf um das gepunktete Bergtrikot nimmt direkt Fahrt auf. Diestartet und endet in

Wo wird die Tour de France live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Strecke der 1. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France im Überblick.

Start und Strecke der 1. Etappe der Tour de France

Am Samstag, 01.07.23, starten die Fahrer mit dem Grand Départ in die 1. Etappe der Tour de France. Die Etappe führt die Fahrer aus Bilbao heraus ins hügelige Umland und kehrt für das finale auch wieder zurück in die nordspanische Stadt.

Der Abschnitt hat es in sich. Es stehen 182 hügelige Kilometer auf dem Programm, der einem Eintages-Klassiker gleich kommt. Bei den Kilometern 13,8 und 67,8 stehen die ersten beiden Bergwertungen der Kategorie 3 an. Etwa 20 Kilometer später wartet der erste Zwischensprint der Tour de France. Gut 40 Kilometer vor dem Ziel dürfen sich die Klassiker-Spezialisten mit Bergwertungen der Kategorien 4 und 2 für das Finale aufwärmen, wo es 13 Kilometer vor dem Ziel einen Berg der Kategorie 3 zu überwinden gilt. Der kurze, knackige Hügel hat es mit Steigungen von im Schnitt zehn Prozent jedoch in sich und könnte für eine Vorentscheidung sorgen. Wer gewinnen möchte, sollte sich diesen Berg genau ansehen. Für antrittsstarke Solisten bietet sich die perfekte Gelegenheit, sich vom Feld abzusetzen und die letzten zehn Kilometer fast ausschließlich bergab mit einer Solofahrt ins Ziel zurück nach Bilbao zu beenden.

Die Fakten zur Etappe von Bilbao nach Bilbao

Etappenstart: 12:30 Uhr in Bilbao

Scharfer Start: 12:55 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:15 Uhr in Bilbao

Länge: 182 Kilometer

Höhenmeter: Noch nicht bekannt

Maximale Sprintpunkte: Noch nicht festgelegt

Maximale Bergpunkte: Noch nicht festgelegt

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.