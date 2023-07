01.07.2023, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Bei der heutigen 5. Etappe erreicht das Fahrerfeld die französischen Pyrenäen. Mit dem Col de Soudet wartet der erste schwere Berg auf die Fahrer. Zwischen dem Start in Pau und dem Zielstrich in Laruns warten 163 Kilometer auf die Fahrer. Ausreißer, die es auf die Führung in der Bergwertung abgesehen haben, können mit der ersten Bergwertung der höchsten Katgeorie dafür genügend Punkte sammeln. Die fünfte Etappe startet in Pau und endet in Laruns. Die Tour de France 2023 ist für Radsport-Fans das Highlight des Jahres. Am Samstag, den, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Bei der heutigenerreicht das Fahrerfeld die französischen Pyrenäen. Mit demwartet der erste schwere Berg auf die Fahrer. Zwischen dem Start inund dem Zielstrich inwartenauf die Fahrer. Ausreißer, die es auf die Führung in der Bergwertung abgesehen haben, können mit der ersten Bergwertung der höchsten Katgeorie dafür genügend Punkte sammeln. Diestartet inund endet in

Wo wird die Tour de France live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Strecke der 5. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France im Überblick.

Start und Strecke der 5. Etappe der Tour de France – Ab in die Berge

Bereits seit einigen Jahren verfolgen die Organisatoren der Tour de France erfolgreich die Taktik, von Anfang an spektakuläre und abwechslungsreiche Etappen anzubieten, bei denen die Favoriten auf den Gesamtsieg äußerst aufmerksam sein müssen. Am fünften Tag der Rundfahrt, auf dem Weg von Pau nach Laruns, steht nach etwa 80 Kilometern der anspruchsvolle Anstieg zum Col de Soudet im Streckenprofil. Über eine Strecke von etwa 15 Kilometern geht es auf eine Höhe von 1.540 Metern mit einer durchschnittlichen Steigung von über sieben Prozent. Es wird nicht erwartet, dass sich die Favoriten hier voneinander absetzen, aber sie müssen alle einen guten Kletterrhythmus finden, um keine Zeitverluste zu erleiden. Bis zum Ziel warten weitere Bergabschnitte, wobei der eindrucksvollste Anstieg der Col de Marie Blanque ist, der etwa 20 Kilometer vor dem Ziel beginnt. Nach der Abfahrt wird möglicherweise eine Ausreißergruppe die letzten sieben flachen Kilometer nutzen, um sich auf den Sprint um den Tagessieg vorzubereiten.

Die Fakten zur Etappe von Pau nach Laruns

Etappenstart: 13:05 Uhr in Pau

Scharfer Start: 13:25 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:20 Uhr in Laruns

Länge: 163 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 40

Maximale Bergpunkte: Max. 32

Zeitgutschriften: 8, 5 und 2 für die ersten drei Fahrer an der Bonuswertung und 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.