01.07.2023, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Bei der heutigen 4. Etappe ist das Fahrerfeld endgültig in Frankreich angekommen. Zwischen dem Start in Dax und dem Zielstrich in Nogaro warten 182 Kilometer auf die Fahrer. Ausreißer und Sprint-Spezialisten haben sich diese Etappe fest im Kalender markiert, zumal sich bei der diesjährigen Tour weniger Chancen bieten als bei den meisten bisherigen Frankreich-Rundfahrten. Der Kampf um das grüne Trikot des besten Sprinters nimmt weiter Fahrt auf. Die vierte Etappe startet in Dax und endet in Nogaro.

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France im Überblick.

Start und Strecke der 4. Etappe der Tour de France – Ein Tag für Sprinter und Ausreißer

Am heutigen 4. Juli werden relativ hohe Temperaturen für das Fahrerfeld erwartet, da im Juli rund um Dax, dem Startort der vierten Etappe, oft hohe Temperaturen herrschen. Es wird daher eine lebhafte Aktivität zwischen dem Peloton und den begleitenden Fahrzeugen geben, um sicherzustellen, dass alle Fahrer ausreichend mit Flüssigkeit versorgt werden. Zusätzlich ist eine kontinuierliche Feldkontrolle durch die Sprinterteams zu erwarten. Ihr Ziel wird es sein, entweder Ausreißversuche komplett zu verhindern oder die Ausreißer nicht zu weit entkommen zu lassen, um sie rechtzeitig wieder einzufangen. Die Zielgerade in Nagaro weist eine leichte Steigung auf, was den Kampf um den Tagessieg zu einem wahren Höhepunkt macht.

Die Fakten zur Etappe von Dax nach Nogaro

Etappenstart: 13:10 Uhr in Dax

Scharfer Start: 13:20 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:15 Uhr in Nogaro

Länge: 182 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 70

Maximale Bergpunkte: Max. 1

Zeitgutschriften: 10, 6 und 4 für die ersten drei Fahrer im Ziel

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.