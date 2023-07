01.07.2023, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Bei der heutigen 3. Etappe verlassen die Fahrer nach dem Grand Départ das spanische Baskenland endgültig und überqueren die Grenze nach Frankreich, wo nach 193,5 Kilometer der Zielstrich in Bayonne wartet. Nach zwei für den Start einer Frankreich-Rundfahrt ungewöhnlich hügeligen und für Sprinter harten Tagen, bietet sich heute erstmals die Chance für die sprintstarken Fahrer einen Etappensieg zu holen. Der Kampf um das grüne Trikot ist eröffnet. Die dritte Etappe startet im spanischen Amorebieta-Etxano und endet im französischen Bayonne Die Tour de France 2023 ist für Radsport-Fans das Highlight des Jahres. Am Samstag, den, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Bei der heutigenverlassen die Fahrer nach demdasendgültig und überqueren die Grenze nach Frankreich, wo nachder Zielstrich inwartet. Nach zwei für den Start einer Frankreich-Rundfahrt ungewöhnlich hügeligen und für Sprinter harten Tagen, bietet sich heute erstmals die Chance für die sprintstarken Fahrer einen Etappensieg zu holen. Der Kampf um das grüne Trikot ist eröffnet. Diestartet imund endet im

Wo wird die Tour de France live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Strecke der 3. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France im Überblick.

Start und Strecke der 3. Etappe der Tour de France – Ein Tag für die Sprinter

Am dritten Tag wird der gesamtführende Fahrer keine Schwierigkeiten haben, das gelbe Trikot zu verteidigen, da diese Etappe ausschließlich für Sprinter konzipiert ist. Die Strecke verläuft über etwas mehr als 190 Kilometer entlang der nordspanischen Atlantikküste in Richtung Frankreich. Obwohl es gelegentlich einige Anstiege geben wird, sollten die Sprinterteams keine Probleme haben, das Fahrerfeld zusammenzuhalten. Das Ziel wird sehr schnell sein, da der letzte Kilometer leicht bergab verläuft. Es gibt auch interessante Abschnitte, da im Laufe des Tages vier kleinere Bergwertungen und eine Sprintwertung eingebaut sind, bei denen wichtige Punkte für die Sondertrikots gesammelt werden.

Die Fakten zur Etappe von Amorebieta-Etxano nach Bayonne

Etappenstart: 13:00 Uhr in Amorebieta-Etxano

Scharfer Start: 13:15 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:20 Uhr in Bayonne

Länge: 193,5 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 70

Maximale Bergpunkte: Max. 7

Zeitgutschriften: Für die ersten drei Fahrer im Ziel

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.