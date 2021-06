In wenigen Tagen startet die Tour de France 2021 in Brest. Die 108. Auflage des wichtigsten Radrennens der Welt findet wegen der Olypmischen Spiele in Tokio eine Woche früher statt als gewohnt. Auf die Profis warten 21 Etappen und eine Strecke von rund 3.400 Kilometern. Auf dem Programm der Frankreich-Rundfahrt stehen sechs Berg-, fünf Mittelgebirgsetappen und zwei Einzelzeitfahren sowie acht Flachetappen.

Wie lange geht die Tour de France? Wie ist der Zeitplan und wie sieht der Etappenplan aus? Alle Antworten findet ihr in dieser Übersicht.

Tour de France 2021: Start, Dauer, Ende

Die Tour de France 2021 dauert insgesamt 23 Tage.

Start: Samstag, 26.06.2021 ab 12:10 Uhr

Samstag, 26.06.2021 ab 12:10 Uhr Ende: Sonntag, 18.07.2021 ab 16:15 Uhr

Die Profis sind allerdings nicht 23 Tage am Stück auf dem Rad. An zwei Tagen sind Ruhetage.

Tour de France 2021: Strecke, Etappen, Route, Zeitplan

Die Route der Tour de France 2021 geht von Brest nach Paris. Die Gesamtstrecke des Rennens beträgt 3.414,4 Kilometer. Diese sind auf 21 Etappen und insgesamt 23 Tage verteilt.

Der Etappenplan im Überblick:

1. Etappe – 26. Juni 2021: Brest – Landerneau – 197,8 km (hügelig)

– 26. Juni 2021: Brest – Landerneau – 197,8 km (hügelig) 2. Etappe – 27. Juni 2021: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne – 183,5 km (hügelig)

– 27. Juni 2021: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne – 183,5 km (hügelig) 3. Etappe – 28. Juni 2021: Lorient – Pontivy – 182,9 km (Flachetappe)

– 28. Juni 2021: Lorient – Pontivy – 182,9 km (Flachetappe) 4. Etappe – 29. Juni 2021: Redon – Fougères – 150,4 km (Flachetappe)

– 29. Juni 2021: Redon – Fougères – 150,4 km (Flachetappe) 5. Etappe – 30. Juni 2021: Changé – Laval – 27,2 km (Einzelzeitfahren)

– 30. Juni 2021: Changé – Laval – 27,2 km (Einzelzeitfahren) 6. Etappe – 1. Juli 2021: Tours – Châteauroux – 160,6 km (Flachetappe)

– 1. Juli 2021: Tours – Châteauroux – 160,6 km (Flachetappe) 7. Etappe – 2. Juli 2021: Vierzon – Le Creusot – 249,1 km (hügelig)

– 2. Juli 2021: Vierzon – Le Creusot – 249,1 km (hügelig) 8. Etappe – 3. Juli 2021: Oyonnax – Le Grand-Bornand – 150,8 km (Gebirge)

– 3. Juli 2021: Oyonnax – Le Grand-Bornand – 150,8 km (Gebirge) 9. Etappe – 4. Juli 2021: Cluses – Tignes – 144,9 km (Gebirge)

– 4. Juli 2021: Cluses – Tignes – 144,9 km (Gebirge) Ruhetag – 5. Juli 2021: Tignes

– 5. Juli 2021: Tignes 10. Etappe – 6. Juli 2021: Albertville – Valence – 190,7 km (Flachetappe) (Gebirge)

– 6. Juli 2021: Albertville – Valence – 190,7 km (Flachetappe) (Gebirge) 11. Etappe – 7. Juli 2021: Sorgues – Malaucène – 198,9 km (Gebirge)

– 7. Juli 2021: Sorgues – Malaucène – 198,9 km (Gebirge) 12. Etappe – 8. Juli 2021: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes – 159,4 km (Flachetappe)

– 8. Juli 2021: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes – 159,4 km (Flachetappe) 13. Etappe – 9. Juli 2021: Nîmes – Carcassonne – 219,9 km (Flachetappe)

– 9. Juli 2021: Nîmes – Carcassonne – 219,9 km (Flachetappe) 14. Etappe – 10. Juli 2021: Carcassonne – Quillan – 183,7 km (hügelig)

– 10. Juli 2021: Carcassonne – Quillan – 183,7 km (hügelig) 15. Etappe – 11. Juli 2021: Céret – Andorra-la-Vielle – 191,3 km (Gebirge)

– 11. Juli 2021: Céret – Andorra-la-Vielle – 191,3 km (Gebirge) Ruhetag – 12. Juli 2021: Andorra

– 12. Juli 2021: Andorra 16. Etappe – 13. Juli 2021: Pas de la Casa – Saint-Gaudens – 169 km (hügelig)

– 13. Juli 2021: Pas de la Casa – Saint-Gaudens – 169 km (hügelig) 17. Etappe – 14. Juli 2021: Muret – Saint-Lary-Soulan (Col de Portet) – 178,4 km (Gebirge)

– 14. Juli 2021: Muret – Saint-Lary-Soulan (Col de Portet) – 178,4 km (Gebirge) 18. Etappe – 15. Juli 2021: Pau – Luz Ardiden – 129,7 km (Gebirge)

– 15. Juli 2021: Pau – Luz Ardiden – 129,7 km (Gebirge) 19. Etappe – 16. Juli 2021: Mourenx – Libourne – 207 km (Flachetappe)

– 16. Juli 2021: Mourenx – Libourne – 207 km (Flachetappe) 20. Etappe – 17. Juli 2021: Libourne – Saint-Émilion – 30,8 km (Einzelzeitfahren)

– 17. Juli 2021: Libourne – Saint-Émilion – 30,8 km (Einzelzeitfahren) 21. Etappe – 18. Juli 2021: Chatou – Paris Champs-Élysées – 108,4 km (Flachetappe)

