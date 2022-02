Sieben Mal hat er den bedeutendsten Football-Titel und eines der größten Sportevents der Welt gewonnen. Durch seine Erfolge beim Super Bowl gilt Tom Brady als einer der besten Footballer aller Zeiten. Zuletzt hat der Quarterback 2021 mit seinem Team Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl LV gewonnen. Zum ersten Mal gelang das einem Team im heimischen Stadion. Nun hat die Football-Legende seine Karriere beendet.

Wer ist Tom Brady? Seit wann ist er mit Ehefrau Gisele Bündchen verheiratet? Von Frau bis Vermögen – wir haben euch alle Infos zur Quarterback-Legende.

Tom Brady Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den NFL-Profi Tom Brady im Überblick:

Name: Tom Brady

Tom Brady Alter: 44

44 Geburtstag: 3. August 1977

3. August 1977 Geburtsort: San Mateo, Kalifornien, Vereinigte Staaten

San Mateo, Kalifornien, Vereinigte Staaten Größe: 1,93 m

1,93 m Staatsangehörigkeit: Vereinigte Staaten von Amerika

Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Ehefrau: Gisele Bündchen

Gisele Bündchen Kinder: Söhne John und Benjamin, Tochter Vivian

Söhne John und Benjamin, Tochter Vivian Instagram: tombrady

Tom Brady: Ehefrau Gisele Bündchen und Kinder

Topmodel Gisele Bündchen liiert. Im Dezember 2009 kam schließlich ihr gemeinsamer Sohn Benjamin zur Welt, fünf Jahre später Tochter Vivian. Aus vorheriger Ehe mit Schauspielerin Bridget Moynahan brachte Brady bereits Sohn John mit in die Beziehung. Der Familienzusammenhalt der Bradys ist groß: Bei jedem Erfolg des Football-Profis feiert die gesamte Familie auf dem Platz mit. Im Jahr 1977 wurde Tom Brady in San Mateo, Kalifornien, geboren. Seit 2009 ist Brady offiziell mit dem brasilianischenliiert. Im Dezember 2009 kam schließlich ihr gemeinsamerzur Welt, fünf Jahre später. Aus vorheriger Ehe mit Schauspielerin Bridget Moynahan brachte Brady bereitsmit in die Beziehung. Der Familienzusammenhalt der Bradys ist groß: Bei jedem Erfolg des Football-Profis feiert die gesamte Familie auf dem Platz mit. Tochter Vivian durfte dabei bereits die wertvolle „Vince Lombardi Trophy“ selbst in den Händen halten.

Tom Bradys Ehefrau Gisele Bündchen feierte den Buccaneers-Sieg beim Super Bowl LV live im Stadion.

© Foto: David J. Phillip

Tom Brady: Vermögen und Gehalt

In all den Jahren als erfolgreicher Football-Spieler hat sich Tom Brady ein großes Vermögen aufgebaut. In seiner neuen Heimat in Florida bekommt Brady jährlich 27,3 Millionen US-Dollar – unterschrieben hat er einen Vertrag für zwei Jahre. Das Vermögen des Sportlers wird auf umgerechnet 160 Millionen Euro geschätzt.

Tom Brady: Werdegang und Sportlerkarriere

Brady studierte an der University of Michigan und spielte dort in den ersten zwei Jahren nur als Auswechselspieler im Footballteam der Universität, den Michigan Wolverines. 1999 konnte er mit der Mannschaft den Orange Bowl gewinnen. Er ist mit 442 vollständigen Pässen bei 712 Versuchen in nur zwei Saisons Drittplatzierter in der ewigen Quarterback-Rangliste der University of Michigan.

Aufgrund dieser außergewöhnlichen Fähigkeiten und Erfolgen war ein Engagement in der NFL nur eine Frage der Zeit. Die New England Patriots wählten Brady beim NFL Draft 2000 in der sechsten von sieben Runden.

Tom Brady: Wechsel von Patriots zu Buccaneers

Nach 20 erfolgreichen Jahren verließ Brady 2020 die New England Patriots und wechselte zu den Tampa Bay Buccaneers. Grund für den Wechsel soll das zerrüttete Verhältnis zu Patriots-Coach Bill Belichick sein.

Brady wurde bei seinem neuen Team mit offenen Armen empfangen „Tom hat bewiesen, ein Champion zu sein, der Größe auf dem Feld erreicht hat, weil er stets das Beste von sich und seinen Teamkollegen erwartet“, sagte der General Manager der Buccaneers, Jason Licht. Brady war erstmals als sogenannter Free Agent verfügbar, weil er nach 20 Jahren bei den New England Patriots eine neue Herausforderung suchte.

Tom Brady Rings – seine Erfolge im Überblick

2021 stand Tom Brady bereits zum zehnten Mal in einem Endspiel der NFL. Zuvor hatte er sechs Finalteilnahmen mit den New England Patriots gewonnen, was für einen Quarterback ein Rekord ist. Mit seinem neuen Team stand er zum ersten Mal im Endspiel und sicherte sich damit seinen siebten Sieg. Brady schaffte es auch als erster Spieler, zum fünften Mal als wertvollster Spieler des Super Bowls ausgezeichnet zu werden.

Tom Bradys Super Bowl Siege

Super Bowl XXXVI, 2001

Super Bowl XXXVIII, 2003

Super Bowl XXXIX, 2004

Super Bowl XLIX, 2014

Super Bowl LI, 2016

Super Bowl LIII, 2018

Super Bowl LV, 2021

Nach sieben Super Bowl Siegen: Tom Brady verkündet Karriereende

22 Jahre war Tom Brady im Footballgeschäft aktiv. Nun hat die Quarterback-Legende auf Instagram seine Karriere beendet . Bereits zuvor hatte es Medienberichte über ein mögliches Karriereende gegeben.

„Meine Karriere war eine nervenaufreibende Reise, weit jenseits dessen, was ich mir hätte vorstellen können, und voller Höhen und Tiefen“, schrieb Brady am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen. „Dies ist schwierig zu schreiben, aber: Ich werde diese Hingabe zum Sport nicht mehr leisten.“

Mit Bradys Rücktritt verliert die US-Profiliga den GOAT, ihren Größten aller Zeiten, denn die Football-Ikone, die sämtliche Pass-, Sieg- und Touchdown-Rekorde hält.

