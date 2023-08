Die Bundesliga liegt in ihren finanziellen Möglichkeiten weit hinter der englischen Premier League. Dennoch gibt es Transfers, die auch in der deutschen Elite-Liga für Aufsehen sorgen. So wie der Transfer des englischen Superstars Harry Kane zum FC Bayern München. Kane soll die Bayern mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist der Rekordeinkauf in der Bundesliga.

Die teuersten Einkäufe der Bundesliga-Geschichte

Die Wechsel gelten vom Ausland in die Bundesliga und innerhalb der Bundesliga. Die Transfersummen sind teilweise geschätzt, sofern die Vereine keine konkreten Angaben machen. Zu den fixen Transfersummen kommen oft Bonuszahlungen, die später fällig werden können.

1. Lucas Hernández: 2019 von Atlético Madrid zum FC Bayern München, 80 Millionen Euro

2. Matthijs de Ligt: 2022 von Juventus Turin zum FC Bayern München, 67 Millionen Euro

3. Leroy Sané: 2020 Manchester City zum FC Bayern München, 55 Millionen Euro

4. Min-Jae Kim: 2023 vom SSC Neapel zum FC Bayern München, 50 Millionen Euro

5. Dayot Upamecano: 2021 von RB Leipzig zum FC Bayern München, 42,5 Millionen Euro

6. Corentin Tolisso: 2017 von Olympique Lyon zum FC Bayern München, 41,5 Millionen Euro

7. Javi Martínez: 2012 von Athletic Bilbao zum FC Bayern München, 40 Millionen Euro

8. Mats Hummels: 2016 von Borussia Dortmund zum FC Bayern München, 38 Millionen Euro

9. Mario Götze: 2013 von Borussia Dortmund zum Bayern München, 37 Millionen Euro

10. Arturo Vidal: 2015 Juventus Turin zum FC Bayern München, 37 Millionen Euro