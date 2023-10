Ein „glückliches Unentschieden“ holt Türkspor Neu-Ulm im Derby gegen den FC Blaubeuren. In dieser Szene bringt Türkspors Miguel Angelo Malheiro Araujo (in Rot) seinen Gegenspieler Nikolas Sunjic zu Fall. Am Ende teilen sie die Punkte. © Foto: Volkmar Könneke