Der Saisonstart kann sich sehen lassen! Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Sonntag seinen dritten Sieg in Folge geholt. In einer turbulenten Schlussphase hat die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle gegen Rot-Weiß Essen mit 2:1 (1:0) gewonnen. Vor 8692 Zuschauern holten Kapitän Jo Reichert und Co. die nächsten drei Punkte und stehen nach dem siebten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz der 3. Liga.