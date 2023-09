Dennis Chessa. Der Offensivspieler der Spatzen hat wenige Minuten nach seiner Einwechslung das wichtige 1:0 geschossen. Mit viel Selbstbewusstsein dribbelte er sich in den Strafraum, schlug einen Haken und machte das „Mann des Spiels“. Es war ein fast perfekter Samstag für den SSV Ulm 1846 Fußball – und ein perfekter Spieltag fürDer Offensivspieler der Spatzen hat wenige Minuten nach seiner Einwechslung das wichtige 1:0 geschossen. Mit viel Selbstbewusstsein dribbelte er sich in den Strafraum, schlug einen Haken und machte das überfällige und hochverdiente Führungstor im Alleingang. Mit einem Assist und einem weiteren Treffer kurz vor Spielende bewies der 30-Jährige nicht nur Joker.-Qualitäten, sondern wurde so auch

Ein Trio vom SSV Ulm schafft es in die „Elf des Tages“

Mit dieser Leistung hat es Chessa in die „Elf des Tages“ geschafft, die das Fußball-Magazin Kicker nach jedem Drittliga-Spieltag bestimmt. Auch Philipp Maier und Leo Scienza tauchen in der Statistik neben, unter anderem, Marcel Bär von Erzgebirge Aue oder Marco Wolf vom Halleschen FC auf.

Die „Kicker-Elf des Tages“ ergibt sich dabei aus den Noten, die die einzelnen Spieler nach den Partien von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fußball-Magazins erhalten. Das System orientiert sich an den Schulnoten und geht von 1 bis 6. Die am besten bewerteten Drittliga-Profis schaffen es dann in die Aufstellung, die der Kicker nach den Spieltagen zunächst online und dann auch im Magazin veröffentlicht.

„Spieler des Spieltages“ machte. Keine Frage: Mit seiner Leistung beim Damit nicht genug. Dennis Chessa hat es mit seinem Doppelpack in einer weiteren Kicker-Kategorie ganz nach oben geschafft. Als einziger Spieler aus der 3. Liga wurde er an diesem Wochenende mit einer glatten „1“ bewertet – was ihn zummachte. Keine Frage: Mit seiner Leistung beim 3:0-Sieg gegen den VfB Lübeck hat er diesen Titel definitiv verdient. Chessa ist damit der erste Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball, der das geschafft hat.

Was der 30-Jährige, der schon in der Jugend bei den Spatzen gespielt hat, zu dieser Auszeichnung sagt? „Ich freue mich natürlich, Spieler des Spieltages zu sein. Es ist eine tolle Auszeichnung und eine Ehre“, sagt er. „Trotzdem ist es wichtiger, dass wir am Samstag die drei Punkte geholt haben und wir als Team, wie auch jeder einzelne Spieler, eine tolle Leistung gebracht haben.“

Der Saisonstart der Ulmer kann sich sehen lassen: Mit acht Punkten belegt der Aufsteiger den fünften Tabellenrang. Am Freitag (18.30 Uhr) geht es weiter mit dem Testspiel gegen Schalke 04. Die nächste Drittliga-Partie steigt am 17. September (16.30 Uhr) bei Waldhof Mannheim. Der DFB hat außerdem die Spieltage 9-12 zeitgenau terminiert: