Die Fußball-Bundesliga geht in ihre entscheidende Phase. An diesem Samstag (18.30 Uhr) empfängt der FC Bayern München als Tabellenzweiter den Spitzenreiter Borussia Dortmund. Das Topspiel wird in mehr als 200 Länder übertragen. Der deutsche Clasico könnte eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft bringen. Sollte der BVB tatsächlich gewinnen, hätte er vier Punkte Vorsprung auf die Münchner. Gewinnen die Bayern, haben diese wieder die Nase an der Spitze vorn.

Eine Stunden zuvor ist bereits der VfB Stuttgart gefordert. Auch hier könnte die Spannung kaum größer, die Aufgabe für den VfB kaum schwieriger sein. Das Labaddia-Team tritt von 15.30 Uhr an bei dem so heimstarken 1. FC Union Berlin an – und braucht jeden Punkt im Kampf gegen den drohenden Abstieg.

Wie werden sich die Stuttgarter schlagen, können die Jungs mit dem Brustring auf ihren Trikots etwas Zählbares mitnehmen aus Köpenick? Es wäre so wichtig für den gebeutelten Klub. Antworten auf all diese Fragen wie diese gibt es von nun an im neuen Sonntags-E-Paper der SÜDWEST PRESSE. Und zwar auf insgesamt zwölf Seiten in einer siebten elektronischen Ausgabe ihrer Tageszeitung. E-Paper-Leserinnen und Leser erhalten also einen deutlichen Mehrheit – und zwar, ohne dass es mehr kostet.

Auch Politik-Nachrichten

Im neuen E-Paper geht es sonntags schwerpunktmäßig um den Fußball. Im E-Paper – also in unserer App oder im Web – gibt es Spielberichte zur Bundesliga-Spieltag inklusive des jeweiligen Topspiels am Samstagabend. In anschaulichen Grafiken analysieren wir den Spieltag für Sie. Der Fokus der Berichterstattung liegt auf dem VfB Stuttgart und den weiteren Profi-Klubs aus Baden-Württemberg, den SC Freiburg, die TSG 1899 Hoffenheim, den 1. FC Heidenheim und den Karlsruher SC. Formel 1, Eishockey, Handball und einiges mehr – drei weitere Seiten runden die Berichterstattung zum aktuellen Sportwochenende ab.

Und damit nicht genug: Auf einer Nachrichtenseite gibt es alles Wichtige vom Wochenende aus Politik und Gesellschaft sowie im E-Paper-Magazin Lesestoff mit Geschichten aus Baden-Württemberg.

Die Titelentscheidung in der Fußball-Bundesliga, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim im Kampf gegen den Abstieg, der SC Freiburg will sich, weil es so schön war, wieder für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren: Die kommenden Wochen bieten aus sportlicher Sicht jede Menge Gesprächsstoff. Im neuen Sonntags-E-Paper bleiben Sie, liebe Leserinnen und Leser, stets am Ball und auf dem Laufenden.