Vom 17. bis zum 25. Juni 2023 finden in Berlin die Special Olympics Games statt. Zum ersten Mal in der Geschichte werden die Spiele in Deutschland ausgetragen. Bei den Special Olympics Games gibt es viele Parallelen zu den Olympischen Spielen, Athleten aus der ganzen Welt treten in verschiedenen Sportarten gegeneinander an. Der einzige Unterschied zu den Olympischen Spielen ist, dass die Teilnehmer mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung leben. An den Spielen nehmen rund 7000 Athleten teil.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Special Olympics Games 2023.

Special Olympics Games 2023: Übertragung im Free-TV & Stream

Nicht nur ein einziger Sender, sondern gleich elf verschiedene Medienunternehmen berichten über die Special Olympics World Games. ARD, ZDF, RTL, Prosieben/Sat1, Sky, Sport1, Prime Video, Meta, DAZN, Bild und die Deutsche Telekom haben sich zusammengeschlossen, um dieses Sportereignis medial zu begleiten. Es wird teilweise sogar Live-Berichterstattung direkt vom Veranstaltungsort geben: Die Eröffnungsfeier wurde bei rbb, Sky und auf sportdeutschland.tv übertragen. Auch für die Schlussfeier sowie für 13 der 26 Sportarten ist eine Live-Berichterstattung geplant. Die anderen Sportarten werden in Zusammenfassungen übertragen.

Hier bekommt ihr eine Übersicht der Übertragungstermine der Sender ARD, ZDF und Sky:

In der ARD werden folgende Veranstaltungen übertragen

22. Juni 2023, 16:10: Schwimmen (Special Olympics Games 2023) in der Sportschau

Das ZDF zeigt folgende Veranstaltungen im Free-TV

21. Juni 2023. 12:10: Special Olympics Games 2023 im Sportstudio

23. Juni 2023, 12:10: Special Olympics Games 2023 im Sportstudio

24. Juni 2023, 14:00 Uhr: Special Olympics Games 2023 im Sportstudio

25. Juni 2023, 14:00 Uhr: Special Olympics Games 2023 im Sportstudio

25. Juni 2023, 18:55 Uhr: Abschlussfeier der Special Olympics Games 2023

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt folgende Veranstaltungen

19. bis 24. Juni 2023, 14:00-17:00 Uhr: Live-Berichterstattungen von den Wettkämpfen

19. bis 24. Juni 2023, ab 19:00 Uhr: Highlights von den Wettkämpfen

25. Juni 2023, 18:30 Uhr: Abschlussfeier der Special Olympics Games 2023

Sportarten der Special Olympics Games 2023

Die Athletinnen und Athleten treten in insgesamt 26 unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Hier bekommt ihr eine Übersicht der Sportarten:

Badminton

Basketball 3x3

Basketball 5x5

Beachvolleyball

Boccia

Bowling

Freiwasserschwimmen

Fußball

Futsal

Geräteturnen

Golf

Handball

Hockey

Judo

Kanu

Kraftdreikampf

Leichtathletik

Radsport

Reiten

Rhythmische Sportgymnastik

Roller Skating

Schwimmen

Segeln

Tennis

Tischtennis

Volleyball

Grace Dindillo aus Papua-Neuguinea tritt beim Kugelstoßen an.

© Foto: Andreas Gora/dpa

Zeitplan Special Olympics Games 2023: Die Termine im Überblick

Bei den Special Olympics Games 2023 duellieren sich Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt. Der Großteil der Sportarten ist in drei Teile aufgeteilt. In die Klassifizierung, die Gruppenphase und das Finale und Siegerehrung. Bei der Klassifizierung wird geprüft, wie gut die Athleten und Athletinnen sind und so wird herausgefunden, welche gegeneinander antreten sollten. Die Gruppenphase läuft dann wie gewohnt ab, bei dieser können sich die Sportler und Sportlerinnen für das Finale qualifizieren. Nach dem Finale folgt anschließend die Siegerehrung in der jeweiligen Sportart.

Special Olympics: Gruppenphase der Ballspielarten beginnt

Am dritten Wettkampftag der Special Olympics World Games steigen diverse Ballspielarten in die Gruppenphase ein. Neben Basketball und Volleyball in der Messe Berlin gehen am Dienstag auch die Handballer im Horst-Korber-Zentrum und die Tennisspieler auf der Anlage des SC Brandenburg in die Spiele im Kampf um den Einzug in das Finale.

Hier bekommt ihr eine Übersicht über den Zeitplan der Special Olympics Games 2023:

Dienstag, 20. Juni 2023

Badminton (Klassifizierung)

Basketball 3x3 (Klassifizierung)

Basketball 5x5 (Gruppenphase)

Beach-Volleyball (Klassifizierung)

Boccia (Gruppenphase)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Klassifizierung)

Futsal (Klassifizierung)

Golf (Klassifizierung)

Handball (Gruppenphase)

Hockey (Gruppenphase)

Judo (Klassifizierung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Rhythmische Sportgymnastik (Finale &Siegerehrung)

Roller Skating (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Segeln (Klassifizierung)

Tennis (Gruppenphase)

Tischtennis (Klassifizierung)

Volleyball (Gruppenphase)

Mittwoch, 21. Juni 2023

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Gruppenphase)

Basketball 5x5 (Gruppenphase)

Beachvolleyball (Gruppenphase)

Boccia (Finale &Siegerehrung)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Gruppenphase)

Futsal (Klassifizierung)

Golf (Gruppenphase)

Handball (Gruppenphase)

Hockey (Gruppenphase)

Kanu (Klassifizierung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Rhythmische Sportgymnastik (Finale &Siegerehrung)

Roller Skating (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Tennis (Gruppenphase)

Tischtennis (Finale &Siegerehrung)

Volleyball (Gruppenphase)

Donnerstag, 22. Juni 2023

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Gruppenphase)

Basketball 5x5 (Gruppenphase)

Beachvolleyball (Gruppenphase)

Boccia (Finale &Siegerehrung)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Gruppenphase)

Golf (Finale &Siegerehrung)

Handball (Gruppenphase)

Hockey (Gruppenphase)

Judo (Finale &Siegerehrung)

Kanu (Finale &Siegerehrung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Segeln (Gruppenphase)

Tennis (Gruppenphase)

Tischtennis (Finale &Siegerehrung)

Volleyball (Gruppenphase)

Freitag, 23. Juni 2023

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Gruppenphase)

Basketball 5x5 (Gruppenphase)

Beachvolleyball (Gruppenphase)

Boccia (Gruppenphase)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Finale &Siegerehrung)

Futsal (Gruppenphase)

Geräteturnen (Klassifizierung)

Handball (Gruppenphase)

Hockey (Gruppenphase)

Judo (Finale &Siegerehrung)

Kanu (Klassifizierung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Roller Skating (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Segeln (Gruppenphase)

Tennis (Finale &Siegerehrung)

Tischtennis (Finale &Siegerehrung)

Volleyball (Gruppenphase)

Samstag, 24. Juni 2023

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Finale &Siegerehrung)

Basketball 5x5 (Finale &Siegerehrung)

Beachvolleyball (Finale &Siegerehrung)

Boccia (Finale &Siegerehrung)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Finale &Siegerehrung)

Futsal (Finale &Siegerehrung)

Geräteturnen (Finale &Siegerehrung)

Handball (Finale &Siegerehrung)

Hockey (Finale &Siegerehrung)

Judo (Finale &Siegerehrung)

Kanu (Finale &Siegerehrung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Rhythmische Sportgymnastik (Finale &Siegerehrung)

Roller Skating (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Segeln (Finale &Siegerehrung)

Tennis (Finale &Siegerehrung)

Tischtennis (Finale &Siegerehrung)

Volleyball (Finale &Siegerehrung)

Sonntag, 25. Juni 2023

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Geräteturnen (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Austragungsorte der Special Olympics 2023

Die Special Olympics 2023 werden in Berlin ausgetragen. Die Veranstaltungsorte sind in der ganzen Stadt verteilt und reichen von der Messe Berlin im Westen über beliebte Orte in der Innenstadt bis nach Grünau im Südosten Berlins.

Den Startpunkt der Special Olympics markiert die Eröffnungsfeier mit dem feierlichen Fackellauf. Der Einzug der Delegation ist nur eines von vielen Highlights der Eröffnungsfeier.