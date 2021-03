Die ehemalige Snowboard-Weltmeisterin Julie Pomagalski (40) ist am Dienstag bei einem Lawinenabgang in der Schweiz ums Leben gekommen. Dies bestätigte das Nationale Olympische Komitee Frankreichs (CNOSF) am Mittwoch.

Julie Pomagalski gehörte zu einer Gruppe von vier Freeridern, die am 2961 Meter h...