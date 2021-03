Tolle Tage in Schweden: Nach Platz fünf am Freitag packte Lena Dürr, 29, in Are eine Schippe drauf und verpasste nur um 13 Hundertstelsekunden ihr erstes Slalom-Podest im Weltcup. Die Münchner Skisportlerin vom SV Germering fiel im zweiten Lauf von Rang drei auf vier zurück, schaffte aber ihr bislang bestes Ergebnis. „So kann’s weitergehen“, sagte sie mit Blick aufs Saisonfinale am Wochenende in Lenzerheide/Schweiz. Weltmeisterin Katharina Liensberger (Österreich) siegte vor Mikaela Shiffrin (USA/+0,72) und Wendy Holdener (Schweizer/+1.65). Die Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova (+2,71) aus der Slowakei kämpfte sich vom 27. auf den achten Rang vor. Den Slalom tags zuvor hatte sie gewonnen. Andrea Filser (+3,51) belegte im vorletzten Slalom des Winters Platz 21.

Linus Straßer beim Slalom auf Platz 14

Beim Slalom in Kranjska Gora/Slowenien mit starkem Schneefall und schwieriger Piste belegten Linus Straßer (München) und Sebastian Holzmann (Oberstdorf) am Sonntag die Ränge 14 und 19. Den besten Durchblick hatte Clement Noël aus Frankreich, der vor Landsmann Victor Muffat-Jandet (+0,62 Sekunden) und Ramon Zenhäusern (Schweiz/+0,71) gewann. Im Kampf um den Gesamtweltcup war Alexis Pinturault der große Verlierer: Im Riesenslalom am Samstag, als Luitz Zehnter und Schmid Elfter wurden, belegte er Rang vier, Rivale Marco Odermatt (Schweiz) gewann und verkürzte den Rückstand auf 31 Punkte. Im Slalom schied der Franzose auf Platz vier liegend im zweiten Lauf aus, Odermatt war hier nicht am Start.