Skirennfahrerin Kira Weidle hat das Wochenende in Val di Fassa mit einem enttäuschenden 24. Platz im Super-G beendet. Am Samstag war sie dafür um so besser: In der zweiten Abfahrt fuhr sie auf den dritten Platz und bestätigte damit ihre Leistung bei der WM.

Schwieriger Super G

2,35 Sekunden lag Kir...