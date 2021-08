Z ehn Mal in Folge nationaler Meister. Das hat in den großen Fußball-Ligen dieser Welt noch niemand geschafft. In Italien war Juventus Turin zuletzt nah dran. Die Alte Dame aber verpasste den zehnten Scudetto am Ende doch klar. In der deutschen Bundesliga will der FC Bayern München den Rekord in der neuen Saison knacken. Neun Mal haben die Münchner bereits hintereinander triumphiert. Seit 2013 hat es keinen anderen deutschen Titelträger mehr ...