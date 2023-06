ratiopharm Ulm trifft heute in Spiel 4 der BBL-Finals 2023 auf die Tekom Baskets Bonn. Die Ulmer stehen nach der Basketball-Gala in Spiel 3 unmittelbar vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Die Ulmer stehen nach der Basketball-Gala in Spiel 3 unmittelbar vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Nach dem deutlichen 112:84 im dritten Finale gegen die Telekom Baskets Bonn fehlt dem Team von Trainer Anton Gavel in der Bundesliga nur noch ein Sieg zur ersten Meisterschaft. Dieser könnte bereits am heutigen Freitag vor eigenem Publikum in Spiel vier eingefahren werden.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel ratiopharm Ulm gegen die Telekom Baskets Bonn und die Übertragung im TV und Stream.

BBL-Finals 2023, Spiel 4: Telekom ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn – Uhrzeit, Übertragung

Am Freitag, den 16.06.2023, findet das dritte Spiel der Best-of-Five-Serie zwischen ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn statt. Tippoff der Partie ist um 20:30 Uhr in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Ratiopharm Ulm, Telekom Baskets Bonn

: Ratiopharm Ulm, Telekom Baskets Bonn Wettbewerb : Basketball-Bundesliga, Playoffs 2023, Finale, Spiel 4

: Basketball-Bundesliga, Playoffs 2023, Finale, Spiel 4 Datum und Tippoff : Freitag, 16.06.2023, 20:30 Uhr

: Freitag, 16.06.2023, 20:30 Uhr Spielort : Ratiopharm Arena, Neu-Ulm

: Ratiopharm Arena, Neu-Ulm Stand in den Finals: 2:1 für ratiopharm Ulm

ratiopharm Ulm kann heute mit einem Sieg in Spiel 4 einen historischen Erfolg feiern.

© Foto: Stefan Puchner/dpa

BBL-Finals Spiel 4: Wer überträgt heute ratiopharm Ulm vs. Telekom Baskets Bonn im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das möglicherweise schon Spiel 4 zwischen Ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20:30 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Michael Körner.

Die Partie zwischen Ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn wird auch auf der Plattform MagentaSport übertragen. Diese ist allerdings kostenpflichtig.

Kann man ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn im kostenlosen Stream sehen?

Für Spiel 4 der BBL-Finals 2023 zwischen Ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn gibt es einen kostenlosen Livestream. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie parallel zur Übertragung im Free-TV in einem kostenlosen Stream.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel für Abonnenten live. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Sport 1

: Sport 1 Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: Sport 1, MagentaSport

Bisherige Ergebnisse in den BBL-Finals 2023

Spiel 1 : Telekom Baskets Bonn - ratiopharm Ulm : 73:79

: Telekom Baskets Bonn - : 73:79 Spiel 2 : Telekom Baskets Bonn - ratiopharm Ulm: 104:75

: - ratiopharm Ulm: 104:75 Spiel 3: ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn: 112:84

Basketball-Bundesliga-Playoffs 2023 live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.