Am heutigen Dienstag, den 19. September 2023, trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf Paris St. Germain. In der Gruppe mit dem AC Mailand und Newcastle United zählt für den BVB vom ersten Spiel an jeder Punkt. Trainer Edin Terzic muss eine Startelf finden, die nicht nur auf die Defensive ausgerichtet ist, aber dennoch den 350-Millionen-Euro-Sturm um Kylian Mbappe, Randal Kolo Muani und Ousmane Dembele stoppen kann. „PSG ist vermutlich der stärkste Gegner in unserer Gruppe“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor der Partie.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung von Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain.

BVB gegen PSG: Wer spielt in der Abwehr?

Auf der Torwartposition ist Gregor Kobel gesetzt. Auch Niklas Süle und Mats Hummels sind derzeit unangefochten. Terzic war voll des Lobes für Hummels der gegen Freiburg zwei Tore erzielte. "Es hilft, einen Spieler auf dem Platz zu haben, der im Fußball nahezu alles erlebt hat", sagte Terzic. Auf der linken Abwehrseite bietet sich Marius Wolf an. Es ist gut möglich, dass Terzic gegen die auf Offensive ausgerichtete Mannschaft von PSG auch seine Grundordnung ändert, um mehr Präsenz im Mittelfeld rund um Emre Can und Marcel Sabitzer zu schaffen. Offensiv könnten im Mittelfeld Julian Brandt, Karim Adeyemi und Donyell Malen beginnen.

Aufstellung: Füllkrug für Haller von Beginn an?

Niclas Füllkrug, der die Länderspiele der DFB-Elf gegen Japan und Frankreich wegen Problemen am Oberschenkel verpasst hatte, kam in Freiburg zu einem rund halbstündigen Einsatz. Ob der Nationalstürmer den zuletzt formschwachen Sébastien Haller schon von Beginn ersetzt, ließ Terzic noch offen: „Wir werden schauen, wie er auf die Belastung reagiert hat und dann eine Entscheidung treffen, inwieweit es am Dienstag für mehr reicht.“

BVB: Die voraussichtliche Aufstellung gegen PSG

Die voraussichtliche Aufstellung von Borussia Dortmund heute im Überblick:

Tor

Kobel

Abwehr

Wolf

Süle

Hummels

Ryerson

Mittelfeld

Sabitzer

Can

Malen

Brandt

Adeyemi

Angriff

Füllkrug

Aufstellung von PSG: So könnte Luis Enrique in die Partie gehen

Luis Enrique wird vermutlich auf eine geballte Offensivpower rund um Superstar Kylian Mbappe setzen.

Die Aufstellung von PSG:

G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - Dembelé, Kolo Muani, Mbappé

Champions League: So seht ihr BVB gegen PSG heute