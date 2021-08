Lächelnd hat Niko Kappel am Freitag den Pressevertreterinnen und – vertretern die vier Kilogramm schwere Kugel gezeigt. Einen solchen „Metallball“ will der 26-jährige Behindertenathlet bei den anstehenden Paralympischen Spielen (24. August bis 5. September in Tokio) möglichst weit von sich stoßen. Der Sieger von Rio 2016 im Kugelstoßen ist überzeugt: die damals erreichten 13,57 Meter werden in Japan nicht für Gold reichen. Doch er is...