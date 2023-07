1330 Athleten aus 107 Nationen kämpfen bis zum 17. Juli um Medaillen und Qualifikationen für die Paralympics ein Jahr später in der französischen Hauptstadt.

Der Deutsche Behindertensportverband geht in die coronabedingt erste WM seit 2019 mit 27 Sportlern und zwei Guides. Darunter befinden sich einige Gold-Kandidaten. Weitspringer Markus Rehm, die Sprinter Johannes Floors und Felix Streng sowie Kugelstoßer Niko Kappel könnten gar in die Nähe der Weltrekorde kommen. Rehm hat seinen erst im Juni auf 8,72 Meter verbessert.

Allerdings steigen die deutschen Athletinnen und Athleten erst am Montag ins Geschehen ein. Am Samstag findet die Eröffnungsfeier statt, am Sonntag sind noch keine Deutschen am Start.