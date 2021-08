Gibt es sie, die olympischen Momente? Ich denke ja, auch für Fans. Ich bin einer, ein großer. Und ich bin Hobbyathletin, Hobbyläuferin. Oft denke ich an ein Erlebnis vor neun Jahren zurück. Und bekomme stets Gänsehaut. Am 14. Juli 2012 wurde in Stockholm, 100 Jahre nach dem olympischen Wettbewerb, der Jubilee-Marathon ausgetragen. Genau um 13.48 Uhr, also wie schon 1912, feuerten die Musketiere des „Swedish Royal Lifeguards Regiment“ in ...