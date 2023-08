schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. Am Cutdown Day in der NFL verlieren hunderte Spieler ihren Job und spielen in einigen Fällen nach Auftritten in der Preseason nie wieder in der National Football League. NFL Offseason - das bedeutet neben der Vorbereitung auf die neue Saison für die 32 Teams auch einigezu treffen. Am Cutdown Day in der NFLund spielen in einigen Fällen nach Auftritten in der Preseason nie wieder in der National Football League.

Viele General Manager und Head Coaches in der NFL betonen deshalb immer wieder, dass sie diesen Teil ihres Jobs am wenigsten mögen. Nun wurden am 29. August die 53-Mann-Kader für die neue Saison bestimmt. Während die meisten Entlassungen von vielen Fans bereits antizipiert wurden, gibt es jedes Jahr auch einige Cuts, die kaum jemand auf dem Zettel hatte. Wichtig zu berücksichtigen ist außerdem, dass in den kommenden zwei bis drei Tagen mit der Aufnahme von Spielern in die Practice Squad bei fast allen Teams noch ein paar kleinere Anpassungen am finalen Kader erwartet werden können.

Welche Roster Cuts sorgten für die größten Überraschungen? Das sind die zehn schockierendsten Cuts.

Von Lawrence bis McCoy: Das waren die größten Überraschungen bei den Roster Cuts.

10. Rashard Lawrence, DT

Rashard Lawrence war in den letzten beiden Spielzeiten Stammspieler in der Defensive Line der Arizona Cardinals, die sich nun jedoch entschlossen, den Spieler zu entlassen.

9. Myles Gaskin, RB

Obwohl Myles Gaskin die Miami Dolphins in den Jahren 2020 und 2021 beim Rushing anführte, war der Raum für die Running Backs durch die Neuzugänge Raheem Mostert, Jeff Wilson Jr. und De'Von Achane zu eng geworden. Es gibt immer noch keinen Top-Rusher im Team, was bedeutet, dass das Team wahrscheinlich einen "Running Back by-committee"-Ansatz verfolgen wird. Die Entlassung von Gaskin kam auch überraschend, weil er bereits mehrfach beweisen konnte, dass er mindestens zu den besten Backup-Running Backs in der NFL gehört. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass sich die Dolphins aggressiv via Trade um Jonathon Taylor von den Colts bemühen werden. Das Team war auch an Dalvin Cook interessiert, bevor er bei den New York Jets unterschrieb.

8. Alex Leatherwood, OL

Alex Leatherwood wurde von den Las Vegas Raiders im Jahr 2021 in der ersten Runde ausgewählt. Nach seinem Rookie-Jahr wurde er freigestellt und wechselte zu den Chicago Bears, die ihn nach Ablauf der Frist entließen. Nur zwei Jahre nach seiner Wahl an 17. Stelle im Draft ist Leatherwood nun wieder auf der Suche nach einem neuen Team.

7. Christian Kirskey, LB

Die Houston Texans haben den Veteran Linebacker Christian Kirksey entlassen. Obwohl das Team dadurch 5,2 Millionen Dollar einsparen konnte, ist dies ein überraschender Schritt, da Kirskey dem jungen Team der Texans eine Führungsrolle geben sollte. Kirksey stand im vergangenen Jahr in jedem Spiel für das Team auf dem Platz und wurde von den Texans für den Walter Payton Man of the Year nominiert. In der letzten Saison kam er auf 124 Tackles, fiel nun aber der Entlassungswelle der zum Opfer.

6. Zonovan Knight, RB

Zonovan Knight trat Ende 2022 auf der NFL-Bühne ins Rampenlicht. Doch mit der Ankunft von Aaron Rodgers in New York haben die Jets ihre Skill-Positionen weiter verbessert. Dalvin Cook war die jüngste Ergänzung, die die Jets dazu verleitete, Knight zu entlassen.

Auch P.J. Walker, der als Backup-Quarterback bei den Bears erwartet worden war, fiel den Cuts zum Opfer.

5. Desmond King, CB

Die Entlassung von Desmond King bei den Houston Texans ist eine Überraschung, da er während des gesamten Trainingslagers und der Preseason mit den Startern gespielt hat. Die Texans wollen sich verjüngen, um ihre Defense wieder aufzubauen, und das machte den erfahrenen Cornerback überflüssig. Dennoch ist King erst 28 Jahre alt und hat noch viel guten Football in sich. King ist ein ehemaliger All-Pro und spielt noch immer auf einem hohen Niveau. Im Jahr 2022 hatte er zwei Interceptions und acht abgewehrte Pässe.

4. P.J. Walker, QB

P.J. Walker verfügte über Starterfahrung in einem Quarterback-Raum, in dem diese fehlte, was ihn zu einem der überraschendsten Abgänge machte. Seine Entlassung öffnet die Türen für Tyson Bagent als Backup-Quarterback bei den Chicago Bears. Walker hatte bei den Bears einen Zweijahresvertrag unterschrieben, der über 2 Millionen Dollar an Garantien enthielt. Walker machte sich in der XFL einen Namen, bevor er zu den Carolina Panthers wechselte.

3. Anthony Schwartz, WR

Anthony Schwartz' Zeit bei den Cleveland Browns verlief nicht wie geplant, nachdem sie den schnellen Receiver in der dritten Runde des NFL Draft 2021 holten. Auch wenn ein Tapetenwechsel Schwartz helfen könnte, ist es doch selten, dass ein so hoher Draft Pick so schnell in seiner Karriere entlassen wird. Schwartz ist mit seinem Speed ein Deep Threat und mit 22 Jahren hat er immer noch Potenzial und wird deshalb schnell ein neues Zuhause finden.

2. Bailey Zappe, QB

Bill Belichick war schon immer dafür bekannt, rätselhafte Personalentscheidungen für die New England Patriots zu treffen, aber die Entlassung von Bailey Zappe war besonders ungewöhnlich. Der Rookie hatte zwar kein großartiges Trainingslager, zeigte aber in der letzten Saison vielversprechende Ansätze. Zappe begann zwei Spiele als Rookie under Center und einige Patriots-Fans wollten sogar, dass er den Starting-Job von Mac Jones übernimmt.

1. Colt McCoy, QB

Colt McCoy wurde von vielen als Starting Quarterback der Cardinals gehandelt. Stattdessen verlor er den Kampf um den Quarterback-Posten und wurde von den Arizona Cardinals entlassen. Die Cardinals müssen mindestens in den ersten Wochen der Saison auf den verletzten QB Kyler Murray (Kreuzbandriss) verzichten. Mit den Roster Moves der letzten Wochen und Monate stehen die Zeichen wohl in Richtung Neuanfang, gegebenenfalls auch mit einem Top Draft Pick und der Chance, USC-Quarterback Caleb Williams 2024 auszuwählen.