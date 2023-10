Josh Allen, Patrick Mahomes, Tua Tagovailoa und Co. - Wer sind die Favoriten auf den begehrten MVP-Titel nach Week 6 der NFL Regular Season?

Die QB-Elite um Mahomes, Allen, Herbert und Jackson

Bei den Buchmachern ist Star Quarterback Patrick Mahomes der Favorit auf den MVP-Titel. Mahomes könnte nach 2018 und 2022 bereits zum dritten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt werden. Seit Mahomes 2018 als Starter für die Chiefs aufläuft kann es kaum zwei Meinungen geben: Er ist der beste Quarterback der NFL. Dass er in diesem Jahr weiterhin Favorit ist, obwohl er noch nicht seinen besten Football spielt, spricht Bände.

Josh Allen von den Buffalo Bills zeigt gleichermaßen beeindruckende Fähigkeiten, obwohl seine Leistungen in dieser Saison gewissen Schwankungen unterliegen. Lamar Jackson von den Baltimore Ravens ist aktuell in der Form seines Lebens und hat auch als Spielmacher aus der Pocket enorme Fortschritte gemacht. Justin Herbert von den Los Angeles Chargers spielt eine absolut herausragende Saison in suboptimalen Umständen. Die Fähigkeiten, die er in puncto Pocket-Bewegung, Wurfstärke, Genauigkeit und Konstanz von Down zu Down an den Tag legt, sind in dieser Form nur bei Mahomes und Allen zu finden. Das wahrscheinlichste Szenario ist Stand jetzt, dass Jackson, Allen, Mahomes und Herbert den MVP-Award unter sich ausmachen.

Auch Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins darf sich Chancen auf den MVP-Titel ausrechnen.

Purdy und Tagovailoa: Herausragende Game Manager oder MVP-Quarterbacks?

Im Vergleich zu den vier genannten MVP-Favoriten gehen die Meinungen bei Brock Purdy (San Francisco 49ers) und Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) teils weit auseinander. Gemessen an der Effizienz ihrer jeweiligen Offensivreihen könnte man dafür argumentieren, beide vor Allen, Mahomes, Herbert und Jackson zu setzen. Beide Quarterbacks spielen jedoch in herausragenden Umständen mit starken Playmakern und einem kreativen Playcaller in Kyle Shanahan (49ers) und Mike McDaniel (Dolphins).

Beide haben in dieser Saison jedoch bereits auch gezeigt, dass sie ohne diese Umstände einknicken können, worunter letztlich die gesamte Offensive leidet. Die QB-Elite um Herbert, Mahomes und Co. ist auch aufgrund ihrer hervorragenden athletischen Tools und besserem 2nd Reaction Play eher in der Lage, ihre Offensive bei subotpimalen Umständen alleine zu schultern, weshalb Purdy und Tagovailoa an diesem Punkt in der NFL-Saison nur Außenseiterchancen auf den MVP-Titel zugerechnet werden können.