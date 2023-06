Die gastgebende Niederlande unterlag in einem spektakulären Halbfinale Kroatien mit 2:4 nach Verlängerung und muss sich nun mit dem Spiel um Platz 3 begnügen. Dort treffen sich auf die Italiener, die Spanien im zweiten Halbfinale mit 1:2 unterlagen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel um Platz 3 zwischen der Niederlande und Italien und die Übertragung im TV und Stream.

Das Spiel um Platz 3 der Nations League zwischen der Niederlande und Italien findet am Sonntag, den 18.06.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 15:00 Uhr im Grolsch Veste in Enschede.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Gibt es für Gastgeber Niederlande heute gegen Italien einen versöhnlichen Abschluss in der Nations League 2023? © Foto: JOHN THYS/afp

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Fans. Das Spiel um Platz 3 der Nations League 2023 zwischen der Niederlande und Italien wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN hat die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie in der UEFA Nations League und zeigt das Spiel Niederlande gegen Italien live und in voller Länge auf seinem Kanal DAZN 1. Die Übertragung beginnt um 14:50 Uhr mit den Vorberichten.

Für das Spiel um Platz 3 in der Nations League 2023 gibt es keinen kostenlosen Livestream. Allerdings kann das Spiel zwischen der Niederlande und Italien bei DAZN kostenpflichtig mit einem Abonnement gestreamt werden. Kommentator ist Carsten Fuß.

Alle Informationen zur Übertragung am 18.06.2023 um 15:00 Uhr im Überblick:

